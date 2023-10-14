Україна входить до десятки країн світу з найвищими показниками безробіття (інфографіка) — Finance.ua

Україна входить до десятки країн світу з найвищими показниками безробіття (інфографіка)
У світі, за даними Міжнародної організації праці, налічується понад 200 мільйонів безробітних.
Про це пише «Слово і діло».
Через повномасштабну війну Україна тепер входить до десятки країн з найвищими показниками безробіття: минулого року непрацевлаштованими були 21,1% населення країни — за даними Нацбанку, це максимум із 2010-го.
Найважча ситуація із працевлаштуванням у ПАР — офіційний рівень безробіття в країні становить 32,6%.
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До десятки країн з найвищим показником безробіття входять й інші африканські держави: Ангола — 29,6%, Джибуті - 27,9%, Ботсвана — 25,4%, Есватіні - 24,4%, Республіка Конго — 21,8%, Габон — 21,5%. Крім того, у топі дві східні країни — Палестина (24,7%) та Йорданія (22,3%).
Україна замикає топ-10 країн з найвищим рівнем безробіття: за оцінкою Національного банку, торік він становив 21,1% (прогноз був майже 26%), цього року очікується 19%.
Далі Нацбанк чекає на ще більше пожвавлення ринку праці на тлі зростання економіки: 2024 рік — 16,9%, 2025 рік — 14,4%.
«Цьому насамперед сприятиме відновлення економічної активності. Однак рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці. Це, зокрема, пояснюватиметься нерівномірним економічним відновленням у секторах та регіонах через наслідки війни», — пояснили в НБУ.
У сусідній з нами Польщі офіційний рівень безробіття становить 5%, в Угорщині - 4,1%, Німеччині - 5,7%, Франції - 7,2%, Італії - 7,3%, Британії - 4,3%, росії - 3%. Серед європейських країн найвищий рівень безробіття зареєстровано у Чорногорії - 16,2%.
У США безробіття оцінюється у 3,8%, Китаї - 5,2%, Японії - 2,7%, Канаді - 5,5%.
Найнижчий рівень безробіття, за офіційними даними, зафіксовано у Катарі - лише 0,1%. До десятки також входять Камбоджа — 0,4%, Нігер — 0,5%, Бурунді - 1%, Таїланд — 1,1%, Ліхтенштейн — 1,3%, Чад — 1,4%, Бенін — 1,7%, Сінгапур — 1,9%, Швейцарія — 2%.
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