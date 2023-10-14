Украина входит в десятку стран мира с самыми высокими показателями безработицы (инфографика) — Finance.ua

Украина входит в десятку стран мира с самыми высокими показателями безработицы (инфографика) Сегодня 19:39 — Личные финансы

Украина входит в десятку стран мира с самыми высокими показателями безработицы (инфографика)

В мире, по данным Международной организации труда, насчитывается более 200 млн безработных.

Об этом пишет «Слово и дело».

Из-за полномасштабной войны Украина теперь входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы: в прошлом году нетрудоустроенными были 21,1% населения страны — по данным Нацбанка, это максимум с 2010-го.

Самая тяжелая ситуация с трудоустройством в ЮАР — официальный уровень безработицы в стране составляет 32,6%.

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В десятку стран с самым высоким показателем безработицы входят и другие африканские государства: Ангола — 29,6%, Джибути — 27,9%, Ботсвана — 25,4%, Эсватини — 24,4%, Республика Конго — 21,8%, Габон — 21,5%. Кроме того, в топе две восточные страны — Палестина (24,7%) и Иордания (22,3%).

Украина замыкает топ-10 стран с высоким уровнем безработицы: по оценке Национального банка, в прошлом году он составлял 21,1% (прогноз был почти 26%), в этом году ожидается 19%.

Далее Нацбанк ожидает еще большего оживления рынка труда на фоне роста экономики: 2024 год — 16,9%, 2025 год — 14,4%.

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«Этому, в первую очередь, будет способствовать восстановление экономической активности. Однако уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда. Это, в частности, будет объясняться неравномерным экономическим восстановлением в секторах и регионах из-за последствий войны», — объяснили в НБУ.

Инфографика: «Слово и дело»

В соседней с нами Польше официальный уровень безработицы составляет 5%, в Венгрии — 4,1%, Германии — 5,7%, Франции — 7,2%, Италии — 7,3%, Британии — 4,3%, России — 3%. Среди европейских стран самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Черногории — 16,2%.

В США безработица оценивается в 3,8%, Китае — 5,2%, Японии — 2,7%, Канаде — 5,5%.

Самый низкий уровень безработицы, по официальным данным, зафиксирован в Катаре — всего 0,1%. В десятку также входят Камбоджа — 0,4%, Нигер — 0,5%, Бурунди — 1%, Таиланд — 1,1%, Лихтенштейн — 1,3%, Чад — 1,4%, Бенин — 1,7%, Сингапур — 1,9%, Швейцария — 2%.

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Слово і Діло По материалам:

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