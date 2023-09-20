Официальная безработица в Украине упала до очередного исторического минимума — Finance.ua

Официальная безработица в Украине упала до очередного исторического минимума Сегодня 09:02 — Личные финансы

Официальная безработица в Украине упала до очередного исторического минимума

В августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Потребность работодателей в работниках выросла.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, публикуемые Национальным банком Украины.

Количество зарегистрированных безработных упало до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи — женщины. Год назад было 278,6 тысячи безработных.

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Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 230,5 до 45,4 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в августе составляет 47,5 тысячи (увеличение за месяц на 9,9 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

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По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год — 16,9% на 2025 год — 14,4%.

В Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Справка Finance.ua:

Министерство экономики прогнозирует по итогам текущего года, что уровень безработицы в Украине снизится до 19%.

НБУ прогнозирует на 2023−2025 годы постепенное сокращение безработицы и рост зарплат украинцев как в номинальном, так и реальном измерениях;

в Украине хотят проверить безработных на обоснованность выплат материального обеспечения.

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