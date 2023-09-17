Где в Украине наибольший спрос на работу — Finance.ua

Где в Украине наибольший спрос на работу Сегодня 16:30 — Личные финансы

По состоянию на август 2023 года, по данным Work.ua, наибольший спрос на работу сохраняется во Львовской области, прифронтовых регионах.

Но треть всех вакансий на сайте, которых сейчас более 100 тысяч, представлена ​​работодателями в Киевской области.

PR-директор сайта Work.ua Максим Пилипенко рассказал, в каких регионах больше всего ищут работу.

Работы больше всего на западе Украины. Конкуренция за работу там высока также, во Львовской области, например. Но еще этот показатель на немалом уровне в прифронтовых областях. Там весной количество вакансий стало постепенно расти. Мы наблюдаем за обновлением динамики месяц к месяцу.

Можем предположить, что переселенцы возвращаются домой, чтобы поднимать экономику, открывают бизнесы. Появляются люди и в то же время рабочие места. Но это все постепенно.

Читайте также Работа осенью: 10 интересных вакансий от работодателей

Также в топ регионов по уровню спроса на работу попадает центральная Украина. Только в Киевской области — треть всех вакансий на Work.ua.

«Центральная Украина тоже попадает в регионы с самыми высокими показателями по поиску работы. Если смотреть на количество вакансий в 100 тысяч — из них треть в Киевской области, по 10% во Львовской области, Днепропетровской. Казалось бы, вакансий в полтора раза больше во Львовской области, работу можно найти. Но с другой стороны там много ВПЛ, поэтому возникает конкуренция за работу», — сказал Максим Пилипенко.

Читайте также На общественно полезных работах безработные заработали 305 млн грн

Во время полномасштабной войны неоднократно менялся и спрос на работу среди украинцев. Главный показатель этого — количество откликов на одну вакансию. Сейчас это 10 резюме на одно предложение, еще год назад это было 100.

Еще один показатель — количество кандидатов на рынке. Для сравнения, во время активной фазы полномасштабной войны летом 2022 года в июле было более 550 тысяч обновленных и новых резюме. Сейчас в августе 2023 года мы зафиксировали 350 тысяч. Уже на 200 тысяч меньше. Это большое статистическое изменение. Но это говорит и о том, что чем больше работы — тем больше людей ее себе находят.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.