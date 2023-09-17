Где в Украине наибольший спрос на работу — Finance.ua

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Где в Украине наибольший спрос на работу

Личные финансы
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По состоянию на август 2023 года, по данным Work.ua, наибольший спрос на работу сохраняется во Львовской области, прифронтовых регионах.
Но треть всех вакансий на сайте, которых сейчас более 100 тысяч, представлена ​​работодателями в Киевской области.
PR-директор сайта Work.ua Максим Пилипенко рассказал, в каких регионах больше всего ищут работу.
Работы больше всего на западе Украины. Конкуренция за работу там высока также, во Львовской области, например. Но еще этот показатель на немалом уровне в прифронтовых областях. Там весной количество вакансий стало постепенно расти. Мы наблюдаем за обновлением динамики месяц к месяцу.
Можем предположить, что переселенцы возвращаются домой, чтобы поднимать экономику, открывают бизнесы. Появляются люди и в то же время рабочие места. Но это все постепенно.
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Также в топ регионов по уровню спроса на работу попадает центральная Украина. Только в Киевской области — треть всех вакансий на Work.ua.
«Центральная Украина тоже попадает в регионы с самыми высокими показателями по поиску работы. Если смотреть на количество вакансий в 100 тысяч — из них треть в Киевской области, по 10% во Львовской области, Днепропетровской. Казалось бы, вакансий в полтора раза больше во Львовской области, работу можно найти. Но с другой стороны там много ВПЛ, поэтому возникает конкуренция за работу», — сказал Максим Пилипенко.
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Во время полномасштабной войны неоднократно менялся и спрос на работу среди украинцев. Главный показатель этого — количество откликов на одну вакансию. Сейчас это 10 резюме на одно предложение, еще год назад это было 100.
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Еще один показатель — количество кандидатов на рынке. Для сравнения, во время активной фазы полномасштабной войны летом 2022 года в июле было более 550 тысяч обновленных и новых резюме. Сейчас в августе 2023 года мы зафиксировали 350 тысяч. Уже на 200 тысяч меньше. Это большое статистическое изменение. Но это говорит и о том, что чем больше работы — тем больше людей ее себе находят.
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По материалам:
ua.news
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