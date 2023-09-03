На общественно полезных работах безработные заработали 305 млн грн — Finance.ua

На общественно полезных работах безработные заработали 305 млн грн Сегодня 23:34 — Личные финансы

На общественно полезных работах безработные заработали 305 млн грн

Около 48 тысяч безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» от его старта. Они заработали уже 305 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Проект Армия восстановления, запущенный правительством осенью прошлого года, работает уже в 19 регионах. Недавно к нему присоединилась Кировоградская область. На сегодняшний день к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечены почти 48 тысяч безработных, которые заработали за проведение работ по восстановлению 305 млн грн", — отметила Бережная.

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Лидер среди регионов в этом проекте — Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных.

Она напомнила, что этот проект направлен на поддержку людей, временно оказавшихся без работы. Они могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получить оплату за них от государства в размере не менее 6700 грн.

Среди наиболее активных участников проекта:

Харьковская область — привлечено 9 180 человек;

Полтавская область — 7 037 человек;

Донецкая область — 5 734 человека;

Черниговская область — 5 152 человека;

Киевская область — 5 140 человек.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

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