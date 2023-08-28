Средняя зарплата в Украине выросла впервые с начала войны — Finance.ua

Средняя зарплата в Украине выросла впервые с начала войны
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
- январь — 12 644 гривен;
- февраль — 12 794 гривен;
- март — 13 423 гривен;
- апрель — 13 626 гривен;
- май — 14 109 гривен;
- июнь — 16 012 гривен
Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составляла 13 957,63 гривен.
В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.
Справка Finance.ua:
- с 1 января 2023 минимальная зарплата в Украине составляет 6700 грн. Минфин обнародовал прогноз минимальной зарплаты на 2024−2026 годы и указал на возвращение индексации (пока для бюджетников). Планируется, что минималка с 1 января 2024 года должна составлять 7100 грн, а с 1 июля 2024 — 8000 грн;
- глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова ранее заявляла, что размер реальной заработной платы в Украине с учетом инфляции вернулся к показателям начала 2022 года;
- по данным Work.ua, в июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.
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