Средняя зарплата в Украине выросла впервые с начала войны — Finance.ua

Средняя зарплата в Украине выросла впервые с начала войны Сегодня 17:01 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине выросла впервые с начала войны

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь — 12 644 гривен;

февраль — 12 794 гривен;

март — 13 423 гривен;

апрель — 13 626 гривен;

май — 14 109 гривен;

июнь — 16 012 гривен

Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составляла 13 957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2023 минимальная зарплата в Украине составляет 6700 грн. Минфин обнародовал прогноз минимальной зарплаты на 2024−2026 годы и указал на возвращение индексации (пока для бюджетников). Планируется, что минималка с 1 января 2024 года должна составлять 7100 грн, а с 1 июля 2024 — 8000 грн;

глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова ранее заявляла, что размер реальной заработной платы в Украине с учетом инфляции вернулся к показателям начала 2022 года;



по данным Work.ua, в июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.

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