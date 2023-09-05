Работа осенью: 10 интересных вакансий от работодателей — Finance.ua

Работа осенью: 10 интересных вакансий от работодателей Сегодня 17:04 — Личные финансы

Работа осенью: 10 интересных вакансий от работодателей

Work.ua спросил у работодателей, на какие вакансии им срочно нужны работники, и из присланных предложений сформировал подборку. Делимся десяткой самых интересных вакансий.

Торговый представитель с авто

Днепр, 20 000 — 35 000 грн

Lenira Personnel ищет торгового представителя с собственным автомобилем и водительским удостоверением категории В. Работодатель ожидает от кандидата опыт работы в продажах в сфере FMCG. Специалист будет работать с торговыми точками в соответствии с утвержденным маршрутом, развивать и поддерживать клиентскую базу, выполнять планы продаж. Компания будет компенсировать амортизацию и расход топлива.

Менеджер по продажам логистических услуг

Одесса

Inter Inter Logistics ищет профессионала в сфере логистики, способного вести переговоры и организовывать логистические цепочки, со знанием английского языка на уровне Intermediate и выше. В обязанности специалиста будет входить: поиск новых клиентов и проведение переговоров; разработка и презентация логистических решений; расчет тарифов на перевозку. Работодатель предлагает гибкий график работы с возможностью сокращения рабочего времени в пятницу и обучение для профессионального развития.

Менеджер по продажам (клининг)

Киев, 20 000 — 40 000 грн

и т. д. График работы: 5/2 (с возможностью «плавающих» выходных). Клининговая компания «Уборка 24» ищет менеджера по продажам в команду. Резюме принимается до 15 сентября 2023 года. От кандидата ожидают опыт работы в аналогичной должности в течение 1 года, уверенное владение CRM-системами и ПК. Обязанностями работника будут: обработка исходящих и входящих звонков; заключение и обновление сделок; продажа услуг клиентам через мессенджеры и входные линии; достижение планов продаж; расширение клиентской базыГрафик работы: 5/2 (с возможностью «плавающих» выходных).

Менеджер по работе с клиентами

Дистанционно, 20 000 — 30 000 грн

Компания Leoclean, предоставляющая услуги по химчистке, ищет менеджера по работе с клиентами для удаленной работы. Резюме принимается до 15 сентября 2023 года. Работник будет отвечать на входящие звонки/сообщения в мессенджерах и социальных сетях и составлять коммерческие предложения. График работы: с 9:00 до 18:00.

Менеджер по продажам (логистика)

Киев, 35 000 — 50 000 грн

Компания eLogist ищет сотрудника с опытом в B2B продажах, умеющего устанавливать долгосрочные отношения с клиентами и имеющего навыки работы с CRM-системами. Кандидату отдается предпочтение при наличии успешных кейсов и владении английским или польским языками. Работник будет обрабатывать актуальную базу контактов и запросов; будет привлекать новых клиентов и строить с ними долгосрочные отношения; будет составлять коммерческие предложения. Работодатель предлагает обучение на средства компании и стажировку для ознакомления с продуктом. Зарплата — 35 000 — 50 000 грн.

Специалист по рекламе (LinkedIn Ads)

Дистанционно, 15 000 — 20 000 грн

и т. д. Диджитал-агентство Agenturro.co готово принять к себе специалиста по рекламе с опытом успешного запуска и оптимизации рекламных кампаний на LinkedIn. Ключевые задачи работника: создание и оптимизация рекламных кампаний на платформе LinkedIn; разработка и адаптация рекламных объявлений; анализ результатов кампаний, выявление трендов и рекомендаций по оптимизации

Грузчик-комплектовщик

Киев, 16 500 грн

Компания-дистрибьютор и производитель профессиональной косметики ищет работника для приема товаров от поставщиков, составления заказов по накладным, погрузки/разгрузки товара, подготовки товара к отправке. Работодатель предлагает график работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и корпоративные подарки ко дню рождения.

Инженер по охране труда

Киев

Компания «Киевтранслогистик» ищет квалифицированного специалиста по выполнению организационных мероприятий в сфере охраны труда, контроля технического состояния оборудования и производственных помещений. Кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности от 2 лет, высшее образование в области безопасности труда или инженерии, знать требования нормативно-правовых актов по охране труда.

Кондитер

Киев, 19 000 — 23 000 грн

Крафтовый производитель кондитерских изделий Spell Chocolate ищет в свою команду кондитера-шоколатье. Знания теоретических основ работы с шоколадом будут преимуществом, но опыт работы не обязателен. Работник будет производить шоколад и корпусные конфеты согласно плану, заливать формы шоколадом, наполнять плитки и конфеты карамелью, орехами и другими ингредиентами. Работодатель предлагает график работы с 8:00 до 18:30, 5 дней в неделю. Выходные «плавающие».

Медицинская операционная сестра

Петропавловская Борщаговка (ищут в Киеве)

и т. д. Клиника «АЦМД» объявляет набор на должность. От кандидата ожидают наличие практических знаний всех этапов подготовки инструментария и операционной, опыт работы при проведении операций в общей хирургии, гинекологии, ортопедии, травматологии, навыки работы в перевязочном кабинете, наличие курсов специализации «сестринское дело (операционное)», знание требований санитарно-эпидемического режима

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