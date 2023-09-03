Советы, которые помогут определить, подходит ли вам работа — Finance.ua

Советы, которые помогут определить, подходит ли вам работа Сегодня 16:14 — Личные финансы

Советы, которые помогут определить, подходит ли вам работа

При поиске работы важно оценить потенциальных работодателей, чтобы найти комфортную рабочую среду, которая будет способствовать вашей производительности, эффективности и успеху.

Эксперты портала budni.rabota.ua собрали советы, чтобы узнать, как определить элементы идеальной для себя рабочей среды.

Внимательно прочтите описание вакансии

Описание может дать вам представление о среде, в которой вы будете работать, например, об общих ежедневных задачах и об окружающих. Посмотрите ожидания работодателя относительно вашей роли, чтобы найти элементы культуры компании.

Найдите информацию о компании в интернете

У многих компаний есть сайт, так что воспользуйтесь этим ресурсом, чтобы узнать больше об их ценностях и целях, выяснить, есть ли у них места для отдыха, или прочитать, чем занимаются на тим-билдингах.

Вы также можете найти их страницы в социальных сетях и посмотреть, как они взаимодействуют с клиентами или другими внешними сторонами.

Задавайте вопросы во время собеседования

Проведя исследование заранее, вы также можете подготовить несколько вопросов, касающихся рабочей среды, например, какое оборудование вы будете использовать, есть ли вблизи заведения питания и как они предпочитают разрешать конфликты в команде.

Посетите свое рабочее место

После собеседования компания может пригласить вас на экскурсию по своим объектам и вы можете посмотреть, как это работать в ней.

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Не пренебрегайте возможностью посетить среду, в которой могли бы работать.

Поговорите со знакомыми/сотрудниками, работающими в компании

Если вы знаете нынешних или бывших сотрудников, свяжитесь с ними и спросите, как они работают в компании. Вы можете получить больше информации об отношениях между работодателем и работником и культуре компании.

Почитайте отзывы в интернете

Многие сайты, посвященные карьере или поиску работы, предлагают возможность почитать об опыте других работников. Прочтите положительные и отрицательные отзывы, чтобы понять плюсы и минусы, которые может предложить работа или компания.

Проанализируйте эти отзывы с точки зрения того, как эти элементы могут повлиять на вас, если вы там будете работать.

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Ознакомьтесь с трудовым договором или контрактом

Получив предложение о работе, вы, скорее всего, ознакомитесь с документами, в которых обозначены конкретные условия труда. Например, в контрактах обычно указывается ваше рабочее время, требования к работе и уровень заработной платы.

Задавайте вопросы, которые вас беспокоят

Если после получения предложения вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о рабочей среде, попросите представителя отдела кадров или менеджера по найму узнать их опыт работы в компании.

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