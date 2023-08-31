Дефицит кадров: каких специалистов больше всего ищут работодатели в Украине — Finance.ua

Дефицит кадров: каких специалистов больше всего ищут работодатели в Украине Сегодня 15:03 — Личные финансы

Дефицит кадров: каких специалистов больше всего ищут работодатели в Украине

На украинском рынке труда на конец лета 2023 года эксперты констатируют рост заработных плат и увеличение дефицита квалифицированных кадров.

Об этом рассказал директор по коммуникации портала по поиску работы Work.ua Максим Пилипенко, пишет Suspilne.media.

По его словам, только в четырех регионах страны выросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели в вакансиях. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

В то же время, наблюдается усиление ситуации с нехваткой профессионалов. Работодателям в основном стало сложнее находить медицинских специалистов, врачей, маркетологов и бизнес-аналитиков.

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Наибольшую конкуренцию мы наблюдаем на должностях, которые предусматривают удаленную работу. Это диджитал-специалисты — копирайтеры, SMM-менеджеры. Также высокая конкуренция в ІТ-сфере, много программистов. Это связано с тем, что сегодня ІТ в Украине переживает нелегкие времена, существуют определенные риски, поэтому компании предпринимают определенные шаги", — отметил он.

Также в прифронтовых областях фиксируют положительную динамику роста количества вакансий. В центре страны рынок труда восстановился на 100%, в западных регионах — на более чем 150%, в прифронтовых — до 40−60%.

«Сейчас мы видим, что постепенно идет увеличение количества вакансий, есть вероятность, что осенью количество вакансий еще подрастет, спрос на специалистов вырастет. Для соискателей, кандидатов — это хорошие новости. Работа есть, ее достаточно», — подчеркнул специалист.

Справка Finance.ua:

тенденции, складывающиеся на рынке труда в этом году, свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности, прежде всего, в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны. Одним из маркеров, лучше всего характеризующих это восстановление, является рост спроса на работников соответствующих профессий;

в пятерку профессий по количеству предложений работы на Едином портале вакансий вошли: продавец-консультант — 15 323 вакансии, водитель — 8 409; менеджер по продажам — 7 350; бухгалтер — 5 793; повар — 5 553.

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Апостроф По материалам:

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