Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати — Finance.ua
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Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати

Особисті фінанси
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Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати
Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати
Тенденції, які складаються на ринку праці цього року, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни. Одним із маркерів, які найкраще характеризують це відновлення, є зростання попиту на працівників відповідних професій.
Яких професіоналів зараз найчастіше шукають роботодавці і які зарплати їм готові платити — розповіли у Державній службі зайнятості.

Топ-10 професій за кількістю пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій:

  1. Продавець-консультант — 15 323 вакансії;
  2. Водій - 8 409;
  3. Менеджер з продажу - 7 350;
  4. Бухгалтер - 5 793;
  5. Кухар - 5 553;
  6. Інженер - 4 742;
  7. Лікар - 3 390;
  8. Вантажник - 3 268;
  9. Швачка - 2 693;
  10. Фармацевт - 2 432.
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:
  • продавець-консультант - 100 тис. грн;
  • менеджер з продажу — 275 тис. грн;
  • водій - 120 тис. грн;
  • бухгалтер — 107,5 тис. грн;
  • кухар — 115 тис. грн;
  • інженер — 140 тис. грн;
  • лікар — 100 тис. грн;
  • вантажник — 35 тис. грн;
  • швачка — 54 тис. грн;
  • фармацевт — 64 тис. грн.
Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то ситуація така. У регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:
  • керівників, менеджерів — 12 тис. гривень;
  • професіоналів — 12 тис. гривень;
  • робітників з обслуговування устаткування та машин — 12 тис. гривень;
  • працівників сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень;
  • кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. гривень.

А де зарплати найвищі

При цьому, як кажуть у Дерслужбі зайнятості, у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
  • фахівець з розроблення комп’ютерних програм — 110 тис. грн.,
  • інженер-програміст — 90 тис. грн,
  • ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн.,
  • слюсар-інструментальник — 60 тис. грн.,
  • водій — 60 тис. грн.,
  • агроном — 52 тис. грн.,
  • модельєр-конструктор — 45 тис. грн.,
  • кухар — 43 тис. грн.,
  • токар — 40 тис. грн.,
  • фрезерувальник — 40 тис. гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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