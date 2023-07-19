Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати — Finance.ua

Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати
Тенденції, які складаються на ринку праці цього року, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни. Одним із маркерів, які найкраще характеризують це відновлення, є зростання попиту на працівників відповідних професій.
Яких професіоналів зараз найчастіше шукають роботодавці і які зарплати їм готові платити — розповіли у Державній службі зайнятості.
Топ-10 професій за кількістю пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій:
- Продавець-консультант — 15 323 вакансії;
- Водій - 8 409;
- Менеджер з продажу - 7 350;
- Бухгалтер - 5 793;
- Кухар - 5 553;
- Інженер - 4 742;
- Лікар - 3 390;
- Вантажник - 3 268;
- Швачка - 2 693;
- Фармацевт - 2 432.
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:
- продавець-консультант - 100 тис. грн;
- менеджер з продажу — 275 тис. грн;
- водій - 120 тис. грн;
- бухгалтер — 107,5 тис. грн;
- кухар — 115 тис. грн;
- інженер — 140 тис. грн;
- лікар — 100 тис. грн;
- вантажник — 35 тис. грн;
- швачка — 54 тис. грн;
- фармацевт — 64 тис. грн.
Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то ситуація така. У регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:
- керівників, менеджерів — 12 тис. гривень;
- професіоналів — 12 тис. гривень;
- робітників з обслуговування устаткування та машин — 12 тис. гривень;
- працівників сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень;
- кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. гривень.
А де зарплати найвищі
При цьому, як кажуть у Дерслужбі зайнятості, у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
- фахівець з розроблення комп’ютерних програм — 110 тис. грн.,
- інженер-програміст — 90 тис. грн,
- ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн.,
- слюсар-інструментальник — 60 тис. грн.,
- водій — 60 тис. грн.,
- агроном — 52 тис. грн.,
- модельєр-конструктор — 45 тис. грн.,
- кухар — 43 тис. грн.,
- токар — 40 тис. грн.,
- фрезерувальник — 40 тис. гривень.
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