Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати — Finance.ua

Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати

Тенденції, які складаються на ринку праці цього року, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни. Одним із маркерів, які найкраще характеризують це відновлення, є зростання попиту на працівників відповідних професій.

Яких професіоналів зараз найчастіше шукають роботодавці і які зарплати їм готові платити — розповіли у Державній службі зайнятості.

Топ-10 професій за кількістю пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій:

Продавець-консультант — 15 323 вакансії; Водій - 8 409;

Менеджер з продажу - 7 350;

Бухгалтер - 5 793;

Кухар - 5 553;

Інженер - 4 742;

Лікар - 3 390;

Вантажник - 3 268;

Швачка - 2 693;

Фармацевт - 2 432.



Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:

продавець-консультант - 100 тис. грн;

менеджер з продажу — 275 тис. грн;

водій - 120 тис. грн;

бухгалтер — 107,5 тис. грн;

кухар — 115 тис. грн;

інженер — 140 тис. грн;

лікар — 100 тис. грн;

вантажник — 35 тис. грн;

швачка — 54 тис. грн;

фармацевт — 64 тис. грн.

Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то ситуація така. У регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:

керівників, менеджерів — 12 тис. гривень;

професіоналів — 12 тис. гривень;

робітників з обслуговування устаткування та машин — 12 тис. гривень;

працівників сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень;

кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. гривень.

А де зарплати найвищі

При цьому, як кажуть у Дерслужбі зайнятості, у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

фахівець з розроблення комп’ютерних програм — 110 тис. грн.,

інженер-програміст — 90 тис. грн,

ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн.,

слюсар-інструментальник — 60 тис. грн.,

водій — 60 тис. грн.,

агроном — 52 тис. грн.,

модельєр-конструктор — 45 тис. грн.,

кухар — 43 тис. грн.,

токар — 40 тис. грн.,

фрезерувальник — 40 тис. гривень.

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