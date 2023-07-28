В Україні хочуть перевіряти безробітних щодо обґрунтованості виплат — Finance.ua

В Україні хочуть перевіряти безробітних щодо обґрунтованості виплат Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

В Україні хочуть перевіряти безробітних щодо обґрунтованості виплат

В Україні хочуть перевірити безробітних щодо обґрунтованості виплат матеріального забезпечення. Мінекономіки виставило на громадське обговорення відповідний проєкт наказу. Порядок перевірок щодо безробіття був і раніше, але тепер його хочуть кардинально змінити.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту, він розроблений за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Що хочуть змінити

Документом визначається механізм розслідування страхових випадків та обґрунтованості призначення і виплати матеріального забезпечення, зокрема:

порядок обміну відповідною інформацією між Державним центром зайнятості, Мінфіном, Мін'юстом, ДПС, ПФУ та Адміністрацією Держприкордонслужби;

порядок здійснення звірки/перевірки інформації (відомостей), поданих особою під час реєстрації або перереєстрації її як безробітної та протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, на підставі якої (яких) надається статус зареєстрованого безробітного, призначається та виплачується матеріальне забезпечення на випадок безробіття, надаються соціальні послуги, а також відомостей, на підставі яких надається застрахованій особі допомога з часткового безробіття;

порядок проведення перевірки у страхувальника, роботодавця або фізичної особи-підприємця, яка є застрахованою особою, у разі виявлення невідповідності (невідповідностей) інформації (даних) за результатами проведення розслідування;

складання відповідного акта за результатами проведення перевірки.

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Також при необхідності розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат здійснюватиметься шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників. Якщо в ході розслідування безробітного викриють порушення правил, з нього можуть зняти статус, а бюджетну допомогу доведеться повернути.

Як у «Дії» оформити статус безробітного

У застосунку та на порталі «Дія» відтепер можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу. Послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. Покрокова інструкція:

у застосунку виберіть меню «Послуги» та пункт «Допомога по безробіттю», на порталі — послугу з отримання статусу безробітного,

підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання,

після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус,

за необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку,

уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.

Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.

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