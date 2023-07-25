Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік — Finance.ua
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Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік

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Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік
Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік
Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися та оновив черговий історичний мінімум.
Про це свідчать Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
Згідно з останніми даними, у червні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 113,4 тисяч, серед яких 80,7 тисяч — жінки. Рік тому було 316,4 тисячі безробітних.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 264,9 до 47,0 тисяч осіб.
Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 45,0 тисяч. Навантаження одне вільне місце становить 3,0.

Нові правила

Нагадаємо, що в Україні у травні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.
Тепер заяву про набуття статусу зареєстрованого безробітного або його припинення можна подати:
  • через веб-портал чи мобільний додаток;
  • шляхом особистого звернення до найближчого центру зайнятості.
Крім того, для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.

Довідка Finance.ua:

  • під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів;
  • крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становить 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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