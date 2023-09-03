Як зміниться рівень безробіття в Україні до 2025 року — прогноз НБУ (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Як зміниться рівень безробіття в Україні до 2025 року — прогноз НБУ (інфографіка)

Рівень безробіття в Україні знижується, проте повільно. Одна з головних причин — кваліфікаційні диспропорції.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Під час війни зріс попит на одні спеціальності та впав на інші. Дуже часто шукачі роботи пропонують одні навички, а роботодавці потребують інших. У результаті бізнес відчуває чималі труднощі із закриттям вакантних позицій», — сказано в повідомленні.

Серед нових вакансій сьогодні переважають робітничі професії, логістика та продажі. Також активніше шукають спеціалістів у галузях охорони здоров’я та освіти.

«Проблем із персоналом, звісно, додає вимушена міграція, спричинена війною», — додають в Нацбанку.

Однак, як зазначає регулятор, пожвавлення економіки все ж сприяє поступовому відновленню ринку праці.

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«Конкуренція за працівників зростає і підштовхує бізнес до підвищення заробітних плат. Про це свідчать як податкові дані, так і дані сайтів із працевлаштування. Згідно з опитуваннями, самі підприємства теж очікують подальшого підвищення витрат на оплату праці», — кажуть в НБУ.

НБУ прогнозує на 2023−2025 роки поступове скорочення безробіття та зростання зарплат українців як у номінальному, так і реальному вимірах.

Післявоєнна відбудова України створить умови для стійкого зростання зайнятості та доходів.

Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, за даними Нацбанку , у липні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, серед яких 80,5 тисячі - жінки. Рік тому було 296,7 тисячі безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 244,4 до 47,2 тисячі осіб. Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 47,5 тисяч. Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

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