Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ — Finance.ua

Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ

Офіційне безробіття в Україні продовжує знижуватися. У липні оновлено черговий історичний мінімум.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує Національний банк.

Кількість офіційних безробітних в Україні

За даними Нацбанку, у липні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, серед яких 80,5 тисячі - жінки. Рік тому було 296,7 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 244,4 до 47,2 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 47,5 тисяч. Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Виплати по безробіттю

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

Рівень безробіття у 2022 році

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році склав 21,1%, що означає, що роботу шукали понад 2 млн осіб. На 2023 рік прогнозується 19,0%, на 2024 рік — 16,9% на 2025 рік — 14,4%.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги з безробіття на час воєнного стану з 1000 до 1500 гривень.

В Україні також хочуть перевірити безробітних щодо обґрунтованості виплат матеріального забезпечення. Мінекономіки виставило на громадське обговорення відповідний проєкт наказу.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.