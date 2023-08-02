Безробітним в Україні підвищать розмір мінімальної допомоги — Finance.ua
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Безробітним в Україні підвищать розмір мінімальної допомоги

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги з безробіття. Зараз гроші отримує незначна кількість українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Документом пропонується підняти розмір мінімальних виплат на час воєнного стану з 1000 до 1500 гривень. Така сума призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.
Підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю буде здійснено за рахунок та в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Прогнозна середньомісячна чисельність зареєстрованих безробітних, які отримуватимуть допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, складає 38,7 тис. осіб. При цьому видатки на підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю до кінця року складуть орієнтовно 111 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

  • У червні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 113,4 тисяч, серед яких 80,7 тисяч — жінки. Рік тому було 316,4 тисячі безробітних.
  • Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу, впала за рік з 264,9 до 47,0 тисяч осіб.
  • Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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