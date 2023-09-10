В Госслужбу занятости с начала года обратилось полмиллиона граждан: сколько нашли работу — Finance.ua
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В Госслужбу занятости с начала года обратилось полмиллиона граждан: сколько нашли работу

Личные финансы
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В Госслужбу занятости с начала года обратилось полмиллиона граждан: сколько нашли работу
В Госслужбу занятости с начала года обратилось полмиллиона граждан: сколько нашли работу
За первые восемь месяцев года услугами Государственной службы занятости воспользовались более 523 тысяч граждан, половина из них получали пособие по безработице.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.
«В течение января-августа 2023 года услугами Государственной службы занятости воспользовались более 523 тысяч граждан, из них 395 тысяч имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 255 тысяч человек. Новое рабочее место при содействии службы нашли 145,5 тысячи украинцев, из них 10,5 тысячи — зарегистрированных безработных», — сказано в сообщении.
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Неизменной остается тенденция высокого спроса у работодателей квалифицированных рабочих с инструментом и работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин.
Работодатели ищут опытных трактористов, водителей, электриков, токарей, продавцов, поваров, пекарей, швей, слесарей, электрогазосварщиков.
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«Профессиональное обучение при содействии службы занятости проходило более 20 тысяч безработных, в том числе в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости — 11,5 тысячи слушателей», — говорят в службе занятости.
Чаще всего обучение проводилось по профессиям продавец, повар, швея, администратор, бухгалтер, кассир, парикмахер, водитель, электрогазосварщик, тракторист. После окончания учебы слушателям выдается документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации.
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Ваучер на обучение для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда получили более 12 тысяч граждан. Подать заявку на получение ваучера можно онлайн на сайте службы занятости.
Больше всего ваучеров с начала года было выдано по профессиям: повар, водитель автотранспортных средств, электрогазосварщик, охранник, тракторист-машинист, кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, водитель погрузчика и специальностям: медсестринство, психология, социальная работа.
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Также около 4 тысяч украинцев получили микрогранты в размере от 50 до 250 тыс. грн на создание или развитие уже действующего бизнеса в рамках программы «Собственное дело».
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По материалам:
Finance.ua
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