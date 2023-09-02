Должен ли работодатель извещать работников о повышении зарплаты — Finance.ua

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Должен ли работодатель извещать работников о повышении зарплаты

Личные финансы
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Должен ли работодатель извещать работников о повышении зарплаты
Должен ли работодатель извещать работников о повышении зарплаты
Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, обязан ли работодатель уведомлять работников о повышении зарплаты.
Трудовым договором является соглашение между работником и работодателем (работодателем — физическим лицом), согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать необходимые условия труда. Таким образом, зарплата (ее размер, структура (оклад (тарифная ставка), премии, надбавки, доплаты), условия установления и выплаты) являются существенным условием трудового договора.
Повышение должностных окладов — заработной платы работодателем может иметь не только положительные последствия для сотрудника/сотрудницы, что вызвано как объективными причинами (например лишение права на отдельные социальные выплаты (учет доходов для назначения жилищной субсидии и т. п.), так и субъективными факторами — восприятием повышения заработной платы самим сотрудником (пересмотр заработной платы проведен несправедливо, ибо другим сотрудникам установлены более высокие размеры заработной платы, экономический мобинг).
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Нормы ст. 9−1, 21, 97 КЗоТ предполагают, что решение об изменении условий трудовых договоров, даже если они касаются повышения размера заработной платы, работодатель должен согласовать с представителями работников, а для введения новых условий оплаты труда должно быть достигнуто согласие обеих сторон трудового договора.
Поэтому о повышении должностных окладов (изменении размера или структуры заработной платы) работники должны быть предупреждены до введения новых условий оплаты труда.
Законодательством не установлены требования относительно порядка или формы уведомления об изменении условий трудового договора в сторону их улучшения для работника (повышение заработной платы). Учитывая это, стороны трудового договора могут по своему усмотрению определить сроки и форму такого сообщения об изменениях условий трудового договора.
Важно отметить, что на практике при пересчете размеров должностных окладов случаются и счетные ошибки. Своевременное информирование работников о введении новых условий оплаты труда позволит выявить ошибки и избежать конфликтных ситуаций.
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По материалам:
Finance.ua
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