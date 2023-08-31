Какая будет минималка в 2024 году: предложения от органов власти — Finance.ua

Какая будет минималка в 2024 году: предложения от органов власти Сегодня 16:03 — Личные финансы

Какая будет минималка в 2024 году: предложения от органов власти

Продолжается бюджетный процесс и формирование предложений к проекту Государственного бюджета Украины на 2024 год. Важным остается вопрос: «Какова будет минимальная заработная плата в следующем году?»

Об этом сообщила Федерация профсоюзов на своем сайте.

Центральные органы власти и профсоюзы уже определились с предложениями касательно размера основной государственной социальной гарантии в условиях военной агрессии рф и нанесенного огромного удара экономике Украины.

Министерства финансов Украины относительно размеров минимальной зарплаты отражены в письме Минфина главным распорядителям средств госбюджета о подготовке бюджетных запросов на 2024−2026 годы ( Так, предложенияотносительно размеров минимальной зарплаты отражены в письме Минфина главным распорядителям средств госбюджета о подготовке бюджетных запросов на 2024−2026 годы ( от 07.08.2023 № 4 110−08−2/21 527 ).

Согласно документу, прогнозный размер минимальной заработной платы:

с 01 января 2024 года должен составлять 7100 грн, с 1 июля 2024 — 8000 грн;

с 01 января 2025 года — 8370 грн;

с 01 января 2026 года — 8956 грн;

Прогнозный должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 01 января 2024 года — 3195 грн, с 1 июля 2024 — 3600 грн;

с 01 января 2025 года — 3766 грн;

с 01 января 2026 года — 4030 грн.

Министерством экономики Украины предлагается установить размер минимальной заработной платы (средневзвешенный) в 2024 году в размере 7554 гривны, а должностной оклад работника І тарифного разряда ЕТС (средневзвешенный) в размере 3399 грн, что составит 45% от минимальной заработной платы.

А НБУ прогнозирует, что минимальная заработная плата (в среднем за год) составит 7665 грн в 2024 году и 8200 грн — в 2025 году.

Справка Finance.ua:

напомним, Минэкономики прогнозирует на 2024 год среднемесячную заработную плату работников на уровне 21 852 грн;

если считать в валюте, то самая высокая минимальная заработная плата в Украине была в 2021 году и составила примерно 220 долларов. Сейчас — 183 доллара.



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