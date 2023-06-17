Від 15 до 6 700 грн: як змінювалася мінімальна зарплата в Україні впродовж років — Finance.ua

Від 15 до 6 700 грн: як змінювалася мінімальна зарплата в Україні впродовж років Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Якщо рахувати у валюті, то найвища мінімальна заробітна плата в Україні була у 2021 році й становила приблизно 220 доларів. Зараз — 183 долари.

Work.ua розповідає , як часто і на скільки підвищували мінімалку в Україні з 1997 року до 2023.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати у липні 2023 року до 8 107 грн, а у жовтні — до 8 918 грн.

Міністерство економіки також почало планувати кроки з підвищення мінімалки й пропонує збільшити нинішню суму в 6 700 грн до 7 651 грн у 2024 році, тобто на 14%, пише Федерація профспілок.

Аналітичний портал «Слово і діло» дослідив, як змінювалася мінімальна заробітна плата у гривнях та доларах впродовж років.

У дослідженні зазначається, що у 1997 році, коли гривня вже була в обігу в Україні, мінімалка становила 15 грн або трохи понад 8 доларів.

У 1998-му вона була на рівні 45 грн або близько 18,36 долара.

У 1999 та 2000 роках мінімалка становила 74 грн. Враховуючи середньорічний курс, це 17,91 та 13,6 долара в еквіваленті.

Далі, до 2008 року курс долара в Україні був відносно стабільним, й цей період прозвали «долар по п’ять». Тоді мінімальна зарплата змінювалася так:

У 2001 році — 118 грн, це 21,97 долара.

У 2002 році — 140 грн, це 26,26 долара.

У 2003 році — 185 грн, що становило 34,7 долара.

У 2004 році — 205 грн, а це 38,6 долара.

У 2005 році — 262 грн або 51,17 долара.

У 2006 році — 350 грн або 69,3 долара.

У 2007 році — 400 грн, це 79,2 долара.

У 2008 році — 515 грн, це 97,72 долара.

З 2009 до 2013 року включно мінімалка зросла до 1 147 грн або 143,55 долара (період «долара по сім»).

На початку 2014 року мінімалка підвищилася до 1 218 грн та збереглася на такому рівні до 2015 року. Через зростання середньорічного курсу доларовий еквівалент у 2014 знизився до 102,43, у 2015 ще вдвічі — до 55,76.

У 2017 році мінімальна зарплата зросла вдвічі — до 3 200 грн або 120,3 долара.

У 2018 році мінімалка зросла до 3 723 грн, або 136,87 долара.

У 2019 році — 4 173 грн, це 161,43 долара.

У 2020 році — 4 723 грн, або 175,18 долара.

У 2021 році — 6 000 грн, або 219,86 долара.

Попри початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, мінімальна зарплата зросла двічі: у січні до 6 500 грн або 200,98 долара, а у жовтні до 6 700 грн.

Сума в 6 700 грн зберігатиметься протягом усього 2023 року (якщо Верховна Рада не ухвалить проєкт, який пропонує підвищити мінімалку вже у липні цього року до 8 100 грн). У перерахунку за середнім курсом це трохи понад 183 долари.

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