НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине — Finance.ua

НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине Сегодня 14:00 — Личные финансы

Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В регуляторе отмечают, что оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.

Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной, отметили в НБУ.

Согласно опросу Института экономических исследований, в первом полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату. Поднявшие зарплату (34% опрошенных) в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении.

Только 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% не определились.

В общем, количество вакансий продолжало расти, что частично связано с сезонностью, в то же время количество резюме несколько снизилось. Это может отражать как восстановление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации.

Впрочем, опросы свидетельствовали о дальнейшем усилении диспропорций на рынке труда — 38% респондентов, опрошенных ИЭД, в июле отметили нехватку квалифицированных работников (в апреле их было 31%).

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Економічна Правда По материалам:

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