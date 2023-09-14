Мінекономіки прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року — Finance.ua
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Мінекономіки прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року

Особисті фінанси
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Мінекономіки прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року
Мінекономіки прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року
Міністерство економіки прогнозує за підсумками поточного року, що рівень безробіття в Україні знизиться до 19%.
Проте, як наголошує міністерка економіки Юлія Свириденко, це досить високий показник.
«Одне з важливих питань, на якому ми зараз сфокусовані - подолання безробіття в Україні. За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник», — заявила Свириденко.
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Вона наголосила, що уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці - грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес. Ключовою умовою для отримання грантової підтримки бізнесом є створення нових робочих місць.
«Також діють навчальні програми й програми перекваліфікації, щоб люди могли здобути більш затребувану зараз спеціальність. Вважаємо, що всі сторони соціального діалогу — роботодавці, профспілки, органи влади — мають долучитися та об'єднати зусилля для вирішення проблеми безробіття», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Нацбанку, у липні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, серед яких 80,5 тисячі - жінки. Рік тому було 296,7 тисячі безробітних;
  • НБУ прогнозує на 2023−2025 роки поступове скорочення безробіття та зростання зарплат українців як у номінальному, так і реальному вимірах;
  • Кабінет Міністрів пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги з безробіття.
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За матеріалами:
Finance.ua
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