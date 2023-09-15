Украинцы стали больше покупать и меньше бояться безработицы — исследование (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы стали больше покупать и меньше бояться безработицы — исследование (инфографика)

Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 1.3 пункта и составляет 84,9 п. Об этом говорится в исследовании Info Sapiens.

В августе 2023 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 84,9 п., что на 1,3 п. выше показателя июля.

«В августе 2023 года наблюдается продолжение тенденции на стабилизацию индекса потребительских настроений. Мы видим незначительный рост индекса. Кроме того, происходит несущественный рост как индекса текущего положения, так и индекса экономических ожиданий. Население Украины получше оценивает собственное материальное положение и ожидает положительных изменений. Мы продолжаем наблюдать за динамикой развития ситуации и ожидаем осенних результатов». — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 56,7, что на 2,2 п. выше уровня этого показателя в июле. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) составил 50 п., что на 1,9 п. выше показателя в июле;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 2,4 п. и установился на отметке 63,3 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в августе вырос на 0,7 п. и составляет 103,7 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит следующим образом:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 100,5 п., что на 4,2 п. выше уровня этого показателя в июле;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 1,2 п. и составляет 88,2 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) уменьшился на 3,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 122,2 п.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3 п. и составляет 124,3 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2 п. и составляет 182,6 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,1 п. и составляет 144,2 п.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.