С начала года более 6,6 тыс. киевлян получили помощь из-за разрушенного жилья — Finance.ua

С начала 2025 года 6687 жителей Киева получили материальную помощь на общую сумму 66,87 млн грн. Выплаты предоставляются гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий и ответственная по безбарьерности в Киеве Марина Хонда.

В частности, в 2025 году предоставляются следующие виды материальной помощи:

10 000 грн — разово, уже получили более 6 тыс. человек (около 67 млн грн);

20 000 грн — ежемесячно, сроком до 12 месяцев, назначено 248 жителям столицы;

40 000 грн — на оплату аренды жилья, выплачено 468 семьям (более 18 млн грн).

«Если сравнить 2023 и 2024 годы с незаконченным еще 2025-м, то в этом году мы выплатили вдвое больше, чем за 2 последних года. Это говорит о количестве разрушенного жилья и масштабе потребности», — отметила Хонда.

Право на получение помощи имеют владельцы жилья, поврежденного или разрушенного после 24 февраля 2022 года, которое на момент обращения не восстановили, при отсутствии другого жилья в Киеве и непредоставления государственной компенсации.

Порядок подачи заявлений

Подготовить необходимый пакет документов (список доступен по ссылке: https://e.surl.li/zjqzml). Заявления на получение денежной компенсации в размере 20 000 грн. подаются через Центры предоставления административных услуг г. Киева. Заявления в рассрочку 10 000 грн и 40 000 грн принимают районные государственные администрации.

Напомним, более 18 тыс. украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенное жилье по состоянию на 1 июня. Общая сумма выданных сертификатов — 27,3 млрд грн. Около 11 тыс. человек уже воспользовались сертификатами и приобрели недвижимость.

