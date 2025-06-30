Скільки українців отримали житлові сертифікати за зруйновані домівки — Finance.ua

Скільки українців отримали житлові сертифікати за зруйновані домівки Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Скільки українців отримали житлові сертифікати за зруйновані домівки

Понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло станом на 1 червня. Загальна сума виданих сертифікатів — 27,3 млрд грн. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість.

Про це повідомляє ГО «Антикорупційний штаб» з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій.

«Загальна кількість поданих заяв на отримання сертифікатів — 48 387. Щодо компенсацій за пошкоджене майно, то їх отримали близько 90 тис. українців на загальну суму понад 9 млрд грн. Загальна кількість поданих заяв за весь час — 147 747», — сказано в повідомленні ГО.

Зазначається, що цей тип компенсації включає дві категорії:

виплати за дрібні ремонти;

капітальні ремонти.

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«За ними середні суми компенсацій склали 73 100 грн та 341 500 грн відповідно», — додали в «Антикорупційному штабі».

Там розповіли, що відповідь на запит отримали лише після скарги до Уповноваженого ВРУ з прав людини, коли його попередньо проігнорували.

«І зараз дуже дивно бачити, коли профільне Міністерство наводить інформацію з формулюваннями «приблизно», «понад», «майже». Сподіваємось, це недопрацювання окремого фахівця, який готував відповідь, а не відсутність точних даних у відомстві. Бо коли мова про бюджетні кошти у такій чутливій сфері як відбудова, тут немає місця для «приблизно», — зауважив голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

«Антикорупційний штаб» наголосив на необхідності негайного відкриття Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, який і акумулює в собі всю вищезазначену інформацію. Реєстр має бути публічним, з відкритою інформацією щодо кількості заявок та суми коштів на компенсації, але мати засекречені особисті дані українців.

Що відомо про житлові сертифікати за зруйновані домівки

Житловий сертифікат — це електронний документ, який підтверджує гарантії держави профінансувати придбання нової оселі на первинному або вторинному ринках нерухомості в обсязі, що дорівнює сумі, зазначеній у такому документі.

Сертифікат можуть отримати ті громадяни, чиє житло було знищено внаслідок бойових дій від 24 лютого 2022 року.

Житловий сертифікат має строк дії протягом п’яти років з моменту видання, і його можуть використати лише власник житла або його прямий спадкоємець.

За житловий сертифікат можна придбати будь-яке житло як на вторинному, так і первинному ринках. Це можуть бути приватні будинки, квартири чи житлові приміщення.

Про те, як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна, Finance.ua розповідав у статті єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

Довідка Finance.ua:

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви від усіх постраждалих українців лише за однією категорією щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027 році;

у 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією;

Зеленський раніше заявляв, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.

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