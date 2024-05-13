Житлові сертифікати: коли потрібно звернутися до нотаріуса — Finance.ua

Житлові сертифікати: коли потрібно звернутися до нотаріуса Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Житлові сертифікати: коли потрібно звернутися до нотаріуса

Держава надає компенсацію за нерухомість, втрачену внаслідок воєнних дій, — видає житлові сертифікати.

Житловий сертифікат є підтвердженням, що держава гарантує фінансову допомогу при купівлі помешкання в розмірі, зазначеному в документі. Йдеться також про фінансування купівлі житлової нерухомості, яка буде споруджена у майбутньому, повідомляють експерти flombu

Договір про купівлю-продаж об'єкта нерухомості за житловим сертифікатом необхідно нотаріально посвідчити.

Що перевіряє нотаріус при посвідченні договору про купівлю житла за сертифікатом

Перед тим як посвідчити договір про купівлю житла за сертифікатом, нотаріус перевіряє:

чи відбулася державна реєстрація припинення права власності на знищену нерухомість, за яку видано житловий сертифікат. У цьому нотаріус використовує дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

якщо нотаріус виявить, що держреєстрація припинення права власності на знищену нерухомість не зафіксована, посвідчити договір про купівлю житла вдасться лише після того, як таке право власності буде припинено. Нотаріус уповноважений це виконати;

нотаріус контролює, щоб територія, на якій зведено житло, що купується за сертифікатом, не входила до тих, де тривають бойові дії або які є тимчасово окупованими;

якщо право власності на зруйноване житло, за яке видано житловий сертифікат, не було вчасно припинено, нотаріус відмовить у посвідченні договору про купівлю нерухомості на дотаційних умовах.



Крім того, посвідчуючи договір про купівлю житлової нерухомості за житловим сертифікатом, нотаріус накладає заборону на відчуження нерухомого майна, що купується за житловим сертифікатом, строком на п’ять років, і фіксує відомості в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. А саме:

реквізити підписаного договору про купівлю житла;

банківські реквізити продавця (продавців) для оплати;

ціну нерухомості за договором;

суму для оплати за житловим сертифікатом;

дані про продавця нерухомого майна.

Що встановлює нотаріус при купівлі житла за сертифікатом на стадії будівництва

Якщо договір про купівлю-продаж житла за сертифікатом укладається щодо нерухомості, яка буде споруджена в майбутньому, нотаріус встановлює:

чи порушено проти замовника справи про банкрутство;

чи, бува, судом не визнано юридичну особу банкрутом і не започатковано ліквідаційну процедуру;

чи не перебуває будівельна компанія у стані припинення через ліквідацію;

чи є у забудовника права на будівельні роботи.

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Як інформує Міністерство юстиції України, з квітня 2024 р. внесено зміни до законодавства, які дозволяють:

Достроково знімати заборону на відчуження, накладену під час посвідчення договору про купівлю помешкання за житловим сертифікатом, у разі звернення стягнення на це житло. Передавати отримувачем компенсації в іпотеку житло, куплене за житловим сертифікатом, щоб забезпечити виконання своїх зобов’язань за рахунок такого житла. Таку заборону знімає нотаріус достроково за заявою іпотекодержателя. Оплачувати різницю між фактичною ціною житла, що купується за сертифікатом, і вартістю, яка зафіксована у житловому сертифікаті, зокрема за рахунок кредитних коштів.

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