Украинцы стали меньше бояться падения гривны, безработицы и роста цен — исследование (инфографика)
Индекс потребительских настроений украинцев в январе 2024 года уменьшился на 0,7 пункта и составляет 76,4 пункта.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Info Sapiens.
Аналитики Info Sapiens отмечают, что в начале 2024 года динамика индексов без статистически значимых изменений. Ситуация достаточно стабильная, есть определенная тенденция к ухудшению индекса текущего положения, но сейчас необходимо дальнейшее наблюдение за индексом. Также определенная тенденция к улучшению экономических ожиданий (особенно долгосрочных), но также без статистически значимых изменений.
«В январе 2024 года индекс потребительских настроений составил 76,4 п., что на 0,7 п. ниже показателя декабря 2023 года. Индекс текущего положения уменьшился и составляет 52 п., что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в декабре», — говорится в исследовании.
Индекс текущего положения:
- индекс текущего личного материального положения составил 49,9 п., что на 4,3 п. ниже показателя в декабре;
- индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 1,2 п. и установился на отметке 54 п.
Индекс экономических ожиданий в январе вырос на 0,7 п. и составляет 92,7 п.:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 89,4 п., что на 2,7 п. ниже уровня этого показателя в декабре;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 0,3 п. и составляет 80,5 п.;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет вырос на 4,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 108,3 п.
В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 3,6 п. и составляет 118,4 п.
Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1,2 п. и составляет 180,9 п.
Индекс девальвационных ожиданий снизился на 2,1 п. и составляет 148,2 п.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵
Напомним, по данным НБУ, украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов. В январе украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов).
Как сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, украинцы начали забирать деньги из банков. Вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или (минус 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.
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