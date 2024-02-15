Украинцы стали меньше бояться падения гривны, безработицы и роста цен — исследование (инфографика) Сегодня 12:45 — Личные финансы

Украинцы стали меньше бояться падения гривны, безработицы и роста цен — исследование (инфографика)

Индекс потребительских настроений украинцев в январе 2024 года уменьшился на 0,7 пункта и составляет 76,4 пункта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Info Sapiens.

Аналитики Info Sapiens отмечают, что в начале 2024 года динамика индексов без статистически значимых изменений. Ситуация достаточно стабильная, есть определенная тенденция к ухудшению индекса текущего положения, но сейчас необходимо дальнейшее наблюдение за индексом. Также определенная тенденция к улучшению экономических ожиданий (особенно долгосрочных), но также без статистически значимых изменений.

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«В январе 2024 года индекс потребительских настроений составил 76,4 п., что на 0,7 п. ниже показателя декабря 2023 года. Индекс текущего положения уменьшился и составляет 52 п., что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в декабре», — говорится в исследовании.

Индекс текущего положения:

индекс текущего личного материального положения составил 49,9 п., что на 4,3 п. ниже показателя в декабре;

индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 1,2 п. и установился на отметке 54 п.

Инфографика: Info Sapiens

Индекс экономических ожиданий в январе вырос на 0,7 п. и составляет 92,7 п.:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 89,4 п., что на 2,7 п. ниже уровня этого показателя в декабре;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 0,3 п. и составляет 80,5 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет вырос на 4,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 108,3 п.

Таблица: Info Sapiens

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 3,6 п. и составляет 118,4 п.

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1,2 п. и составляет 180,9 п.

Индекс девальвационных ожиданий снизился на 2,1 п. и составляет 148,2 п.

Напомним, по данным НБУ, украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов. В январе украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов).

Как сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, украинцы начали забирать деньги из банков. Вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или (минус 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

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