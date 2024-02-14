Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика) — Finance.ua
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Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика)

Личные финансы
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Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика)
Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика)
40 часов в неделю — столько времени в среднем люди посвящают работе. И то, любим ли мы свое дело, оказывает значительное влияние на качество жизни. Эксперты Work.ua рассказали, чувствуют ли украинцы match со своей профессией.
«Единственный способ делать свою работу хорошо — это любить ее», — сказал однажды Стив Джобс. Более того, отношение к работе влияет не только на ее качество, но и на удовлетворенность от жизни в целом. Разве можно быть счастливыми, когда 40 часов в неделю занимаетесь тем, что вас не вдохновляет, или еще хуже — вызывает раздражение?
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Work.ua спросил соискателей, любят ли они то, чем занимаются. Выяснилось, что у половины пользователей статус «все сложно» — они затруднились определиться с ответом. 25% опрошенных — и как это радует — в восторге от профессии и компании. И еще четверть опрошенных никак не могут назвать себя счастливыми на текущей работе.
Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика)
Но над любыми отношениями можно работать. Мы спросили, какие изменения помогли бы людям больше любить свою работу. Среди ключевых факторов — размер заработной платы, возможность влиять на график и формат работы.
Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • по данным work.ua, тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата составила 19 500 грн;
  • самые высокие средние зарплаты при этом получают в Киевской (21 000 грн), Львовской (19 230 грн) и Одесской (18 500 грн) областях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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