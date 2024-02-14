Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика) — Finance.ua

Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Любят ли украинцы свою работу и что заставило бы полюбить ее больше (инфографика)

40 часов в неделю — столько времени в среднем люди посвящают работе. И то, любим ли мы свое дело, оказывает значительное влияние на качество жизни. Эксперты Work.ua рассказали, чувствуют ли украинцы match со своей профессией.

«Единственный способ делать свою работу хорошо — это любить ее», — сказал однажды Стив Джобс. Более того, отношение к работе влияет не только на ее качество, но и на удовлетворенность от жизни в целом. Разве можно быть счастливыми, когда 40 часов в неделю занимаетесь тем, что вас не вдохновляет, или еще хуже — вызывает раздражение?

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Work.ua спросил соискателей, любят ли они то, чем занимаются. Выяснилось, что у половины пользователей статус «все сложно» — они затруднились определиться с ответом. 25% опрошенных — и как это радует — в восторге от профессии и компании. И еще четверть опрошенных никак не могут назвать себя счастливыми на текущей работе.

Но над любыми отношениями можно работать. Мы спросили, какие изменения помогли бы людям больше любить свою работу. Среди ключевых факторов — размер заработной платы, возможность влиять на график и формат работы.

Справка Finance.ua:

по данным work.ua, тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата составила 19 500 грн;

самые высокие средние зарплаты при этом получают в Киевской (21 000 грн), Львовской (19 230 грн) и Одесской (18 500 грн) областях.

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