Где получают самые высокие зарплаты: подборка высокооплачиваемых вакансий — Finance.ua

Где получают самые высокие зарплаты: подборка высокооплачиваемых вакансий Сегодня 09:04 — Личные финансы

Где получают самые высокие зарплаты: подборка высокооплачиваемых вакансий

Эксперты портала robota.ua подготовили подборку высокооплачиваемых вакансий для представителей разных профессий и отраслей. Предложения актуальны на данный момент и доступны для трудоустройства.

Ведущий программист 1С в bodo

Анонсированная зарплата - 100 000−120 000 грн.

📍 Киев

и т. п. ); писать ТЗ самостоятельно и принимать ТЗ от пользователей; писать инструкции и регламенты; следить за чистотой кода/простотой и логичностью работы системы. Задачи будущего работника: улучшать скорость работы системы; настраивать работу инструментов по анализу узких мест в конфигурации; улучшать опыт работы сотрудников в системе и создавать АРМ; настраивать интеграцию с другими системами (HTTP-сервисы, web-сервисы, API); писать ТЗ самостоятельно и принимать ТЗ от пользователей; писать инструкции и регламенты; следить за чистотой кода/простотой и логичностью работы системы.

Менеджер по налогообложению (налогового планирования)

Анонсированная зарплата - 80 000−100 000 грн.

📍Львов

Требования к будущему руководителю: высшее образование по направлениям «Финансы», «Аудит», «Бухгалтерский учет»; знание налогового законодательства, понимание бухгалтерского учета, опыт в сфере управления налогами и налоговой нагрузкой, понимание работы производственных и аграрных предприятий.

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Руководитель группы развития торгового маркетинга в ROSHEN

Анонсированная зарплата - 150 000 грн.

📍Киев

Пожелания к будущим сотрудникам : высшее образование; опыт работы от 5 лет на аналогичной должности в сфере FMCG; знание процесса ценообразования во время промо и навыки формирования управленческой отчетности; опыт работы с большими массивами информации, отличное владение Excel; опыт работы с Space management, Apollo, ABM Shelf (будет преимуществом).

Руководитель отдела поставок и закупок

Анонсированная зарплата - 90 000 грн.

📍Одесса

Украинская торгово-производственная компания в поиске руководителя . Среди требований: релевантный опыт работы от 5-ти лет; умение эффективно выстраивать коммуникацию с поставщиками; знание английского языка (желательно); развитые навыки ведения и управленческие навыки; опыт работы в 1С8 УВП и формирование задач для автоматизации процессов под запросы компании; умение работать с большими объемами информации и обрабатывать данные для бизнес-аналитики процесса закупок (продвинутый уровень владения MS Excel).

Главный бухгалтер

Анонсированная зарплата - 80 000 грн.

📍Киев

Топливная компания, входящая в группу компаний экспресс-доставок в Украине и Европе, приглашает принять участие в конкурсе на позицию. Зона ответственности: бухгалтерский и налоговый учет компании (розница топлива); НДС, акциз, ВЭД, отчетность на общей системе налогообложения.

Операционный директор (chief operating officer)

Анонсированная зарплата - 110 000−140 000 грн.

📍Каменец-Подольский

Международная рекрутинговая компания ищет в команду опытного специалиста, который поможет усовершенствовать бизнес-процессы компании и операционно управлять бизнесом. Анонсируется: помощь с релокейтом + оплата жилья, если вы из другого города; испытательный срок — 2 месяца (подписывается договор); после успешного прохождения испытательного срока — оформление в штат; оплачиваемый отпуск и больничные; получение средств на посещение спортзалов, кружков; оплата необходимого обучения для повышения квалификации.

Заместитель коммерческого директора

Анонсированная зарплата - 150 000 грн.

📍Киев

Один из ведущих лидеров в сфере дистрибуции и розничной торговли в Украине ищет специалиста. Работодатель обращает внимание на: опыт работы в сфере коммерции и маркетинга — не менее 5-ти лет, в частности на руководящих должностях; знание фармацевтического рынка и дистрибуционных процессов; высокий уровень аналитических и стратегических навыков; умение управлять командой и достигать поставленных целей.

Директор департамента ассортимента

Анонсированная зарплата - 150 000 грн.

📍Киев

Сеть аптек ищет директора. Среди задач: разработка и внедрение стратегии ассортимента, учитывая потребности и спрос клиентов; анализ рынка и конкурентов для поиска новых товаров и идей; управление процессом закупки товаров и сотрудничество с поставщиками; организация и контроль работы подразделений категорийного менеджмента, трейд-маркетинга и СТМ; планирование и контроль денежных характеристик департамента.

Директор по маркетингу в RoBeauty

Анонсированная зарплата - 100 000 грн.

📍Одесса (удаленно)

Украинский бренд косметики для тела ищет настоящего гуру маркетинга. Предлагается: участие в самом масштабном beauty-проекте, работа в стабильной компании; опытная команда и всегда продуктивная атмосфера; возможность реализации ваших грандиозных идей.

Исполнительный директор

Анонсированная зарплата - 100 000−200 000 грн.

📍Киев

Девелоперская компания ищет в команду директора. Портрет идеального кандидата: опыт в сфере недвижимости или девелопмента; успешный запуск работы компании с нуля (будет преимуществом); высокий уровень стратегического мышления и способность к принятию решений; способность формировать эффективные команды и совершенствовать корпоративную культуру; отличные навыки управления проектами и командой.

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