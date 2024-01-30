Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных — Finance.ua

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Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных

Личные финансы
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Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных
Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных
«Единый портал вакансий», созданный совместными усилиями Минэкономики, Государственной службы занятости и ведущими сайтами по поиску работы предлагает около 200 тысяч вакансий для украинцев.
Об этом идет речь в сообщении Государственной службы занятости.
В базе данных Государственной службы занятости более 40 тысяч, из них это привычные и традиционные для украинцев профессии:
  • Продавец, офис-менеджер, бухгалтер, повар, учитель, врач, грузчик, водитель, электрик.

Предложения с изюминкой

Позиции метеоролога, гончара, купажника чая, жокея, сборщика часов, отметчика термометров.

Творческие профессии

Из творческих выделяются такие, как: ведущий дискотеки, репетитор по вокалу, художник-бутафор, реставратор памятников архитектуры, дизайнер упаковки и т. д.
Заметим, что вакансии, с которыми специалисты службы начинают работать, проходят тщательную проверку на предмет соответствия их содержанию требованиям действующего законодательства.
Если в тексте предложения становятся заметны признаки дискриминации по возрасту, полу, расе и другим признакам и убеждениям, они возвращаются на доработку.

Как подать вакансию

Подать вакансию или резюме можно самостоятельно через личный кабинет.
Инструкцию по созданию кабинета можно посмотреть здесь.
Напомним, в Киевском центре занятости в начале 2024 года насчитывается около 2 тыс. вакансий, наиболее востребованные вакансии в сфере бытового обслуживания, торговли, логистики, здравоохранения и образования. Наиболее востребованными вакансиями в Киеве являются слесари разных направлений — 108 вакансий, продавцы — 74, врачи разных направлений — 71, водители — 67, инженеры разных направлений — 62, бухгалтеры — 54, учителя — 45, повара — 40, менеджеры разных направлений — 30, а также специалисты по публичным закупкам — 14.
Максимальный размер заработной платы в предложенных работодателями вакансиях составляет:
  • слесарь — 30 тыс. грн,
  • продавец — 25 тыс. грн,
  • врач — 30 тыс. грн,
  • водитель — 40 тыс. грн,
  • инженер — 110 тыс. грн,
  • бухгалтер — 30 тыс. грн,

Справка Finance.ua:

  • Аналитики сайта robota.ua опубликовали январскую подборку вакансий в государственном секторе, содержащую интересные предложения для тех, кто хочет поработать на благо страны.
  • Вакансии, которые размещают военные части на платформе от robota.ua, публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины. В первую очередь, это касается небоевых специальностей, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальности под заказ Cил обороны.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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