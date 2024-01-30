Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных — Finance.ua

Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных

«Единый портал вакансий», созданный совместными усилиями Минэкономики, Государственной службы занятости и ведущими сайтами по поиску работы предлагает около 200 тысяч вакансий для украинцев.

Об этом идет речь в сообщении Государственной службы занятости.

В базе данных Государственной службы занятости более 40 тысяч, из них это привычные и традиционные для украинцев профессии:

Продавец, офис-менеджер, бухгалтер, повар, учитель, врач, грузчик, водитель, электрик.

Предложения с изюминкой

Позиции метеоролога, гончара, купажника чая, жокея, сборщика часов, отметчика термометров.

Творческие профессии

Из творческих выделяются такие, как: ведущий дискотеки, репетитор по вокалу, художник-бутафор, реставратор памятников архитектуры, дизайнер упаковки и т. д.

Заметим, что вакансии, с которыми специалисты службы начинают работать, проходят тщательную проверку на предмет соответствия их содержанию требованиям действующего законодательства.

Если в тексте предложения становятся заметны признаки дискриминации по возрасту, полу, расе и другим признакам и убеждениям, они возвращаются на доработку.

Как подать вакансию

Подать вакансию или резюме можно самостоятельно через личный кабинет

Инструкцию по созданию кабинета можно посмотреть здесь.

Напомним, в Киевском центре занятости в начале 2024 года насчитывается около 2 тыс. вакансий, наиболее востребованные вакансии в сфере бытового обслуживания, торговли, логистики, здравоохранения и образования. Наиболее востребованными вакансиями в Киеве являются слесари разных направлений — 108 вакансий, продавцы — 74, врачи разных направлений — 71, водители — 67, инженеры разных направлений — 62, бухгалтеры — 54, учителя — 45, повара — 40, менеджеры разных направлений — 30, а также специалисты по публичным закупкам — 14.

Максимальный размер заработной платы в предложенных работодателями вакансиях составляет:

слесарь — 30 тыс. грн,

продавец — 25 тыс. грн,

врач — 30 тыс. грн,

водитель — 40 тыс. грн,

инженер — 110 тыс. грн,

бухгалтер — 30 тыс. грн,

Справка Finance.ua:

Аналитики сайта robota.ua опубликовали январскую подборку вакансий в государственном секторе, содержащую интересные предложения для тех, кто хочет поработать на благо страны.

Вакансии, которые размещают военные части на платформе от robota.ua, публикуют на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины. В первую очередь, это касается небоевых специальностей, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальности под заказ Cил обороны.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

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