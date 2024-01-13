ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий в ЕС: какие зарплаты предлагают — Finance.ua

ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий в ЕС: какие зарплаты предлагают Сегодня 08:41 — Личные финансы

ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий в ЕС: какие зарплаты предлагают

Европейские страны являются популярными направлениями для работников за рубежом — одни присматриваются к условиям труда, а другие стремятся переехать в ЕС из-за более высокой зарплаты.

Об этом пишет schengenvisainfo.

По мере развития отраслей промышленности и роста спроса на специализированные навыки, определенные должности в Европе становятся наиболее привлекательными.

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Список высокооплачиваемых должностей в Европе.

Data Scientist

Эта профессия очень востребована в Европе, поскольку их опыт нужен для принятия обоснованных решений, оптимизации операций и прогнозирования будущих тенденций, что важно для мира, управляемого данными, в котором мы живем. Их работа состоит из статистических, математических и вычислительных методов, которые они используют.

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По данным NorthWest Executive Education, ученые по обработке данных в Германии зарабатывают примерно 61 854 евро в год, в то время как в Швейцарии эти работники зарабатывают 9 443 евро в месяц — 113 318 евро в год.

Финансовый директор

Отвечая за финансовое состояние организации, финансовые директора ведут компанию к прибыльности и устойчивости. Эта работа оплачивается примерно в 144 366 евро в год в Германии и 75 002 евро во Франции, а финансовые директора в Великобритании зарабатывают около 110 061 евро в год.

Менеджер по развитию бизнеса

Нидерланды являются страной, которая платит этим специалистам больше всего в Европе — около 100 504 евро в год, за ней следуют Великобритания (119 154 евро) и Германия (101 182 евро).

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Менеджеры по развитию бизнеса несут ответственность за определение возможностей роста бизнеса, построение и поддержание отношений с потенциальными клиентами и руководство расширением компании.

Менеджер по продукции

Эти специалисты контролируют разработку, создание и маркетинг продукции компании, гарантируя, что продукты отвечают потребностям рынка. Эта роль отвечает за инновационные соответствующие и конкурентоспособные продукты.

Менеджеру по продуктам в Германии платят около 5950 евро в месяц (71 404 евро в год), тогда как в Великобритании, которая является самой высокооплачиваемой страной для этой должности, платят менеджерам по продуктам около 152 127 евро в год, что эквивалентно 12 677 евро ежемесячно. Во Франции менеджер по продукции может зарабатывать в среднем около 8844 ежемесячно.

Руководитель проекта

Средняя годовая зарплата менеджеров проектов составляет около 127 362 евро в Великобритании, 113 211 евро в Германии и 109 673 евро во Франции.

Менеджеры проектов играют решающую роль в обеспечении выполнения проектов в установленные сроки, соблюдение объема и бюджета. В их обязанности входит координация команды, распределение ресурсов и достижение целей проекта.

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