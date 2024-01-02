Работа для украинцев в Чехии. Министр труда предложил новую возможность — Finance.ua

Работа для украинцев в Чехии. Министр труда предложил новую возможность Сегодня 16:33 — Личные финансы

Работа для украинцев в Чехии. Министр труда предложил новую возможность

Центр занятости Чехии пытается вовлечь в работу в сфере здравоохранения и социальных услуг украинских беженцев.

Об этом заявил министр труда страны Мариан Юречко, пишет Ceske Noviny.

По его словам, Чехия является «самой успешной страной» в области интеграции мигрантов. При этом он сообщил, что сейчас работу получили более 123 тыс. украинцев, имеющих визы защиты, которые выдаются беженцам. В то же время, по данным МВД на середину декабря, в стране по визе защиты проживало 166,1 тыс. женщин и 95,7 тыс. мужчин из Украины в возрасте от 18 до 65 лет. Всего в Чехии находятся 373,2 тыс. украинских беженцев.

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«В области социальных служб, как и в других сферах, наблюдается нехватка человеческих ресурсов… Одно из возможных решений, над которым мы работаем, — попытаться привлечь людей из украинских беженцев, которые могли бы работать в здравоохранении и социальной сфере. Там сегодня самый большой трудовой резерв, который могли бы сравнительно быстро пополнить недостающие кадры. Конечно, мы сталкиваемся с проблемой образования, с вопросом признания полученного образования, как и с языковым барьером. Но и над этими вопросами мы тоже пытаемся работать», — заявил Мариан Юречка и добавил, что чешский рынок труда на данный момент не может обойтись без иностранцев.

Он добавил, что на сегодняшний день более 123 тыс. беженцев работают. «Эти люди платят миллиарды крон страховых взносов и налогов. Они существенно помогают чешскому рынку труда», — сказал министр.

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К слову, в Чехии с 1 января 2024 года минимальная зарплата вырастет на 65 евро. Такое повышение будет самым высоким за все время. Работники будут получать от 671 евро после всех отчислений.

В следующем месяце минимальная зарплата в Чехии выросла с 17,3 тыс. крон (706 евро или 28,6 тыс. грн) до 18,9 тыс. крон (771 евро или 31,3 тыс. грн) до отчислений. Постановление о повышении правительство утвердило 13 декабря. Профсоюзы выступали за еще больший рост минимальных ставок оплаты труда.

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Работник должен получать минимум 16 442 кроны чистыми. Почасовая минимальная зарплата в Чехии с января 2024 г. вырастет со 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186 грн).

В предыдущий раз в Чехии повышали минимальную зарплату в январе 2023 года — на 1100 крон (1825 грн). Повышение будет касаться четырех из восьми уровней гарантированной заработной платы, которая выплачивается в соответствии с требованиями, ответственностью и квалификацией работы. Три самых низких уровня вырастут на 1600 крон (2,6 тыс грн), а самые высокие на 3200 крон (5,3 тыс грн).

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