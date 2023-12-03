В Чехии украинские беженцы заплатили больше налогов, чем получили помощи — Finance.ua
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В Чехии украинские беженцы заплатили больше налогов, чем получили помощи

Мир
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В Чехии украинские беженцы заплатили больше налогов, чем получили помощи
В Чехии украинские беженцы заплатили больше налогов, чем получили помощи
В 2023 году украинские беженцы в Чехии заплатят налоги, сумма которых больше, чем объем социальной помощи. Как известно, в стране работает около 60% переселенцев из Украины в возрасте от 18 до 65 лет.
Об этом заявил министр труда Чехии Мариан Юречко во время пресс-конференции после встречи с депутатом немецкого парламента Зеппом Мюллером, сообщает портал Новости. Live со ссылкой на ČTK.
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Он отметил, что в Германии этот показатель достигает всего 9%.
По его словам, Чехия может стать для других стран ЕС хорошим примером по трудоустройству беженцев.
«Мы страна, в которой приходится наибольшее количество беженцев из Украины на душу населения. У нас очень хорошо идут процессы адаптации и интеграции, а также включение в рынок труда. Мы корректируем правила, чтобы как можно быстрее интегрировать украинских беженцев. На этой неделе на рынке труда активно работало больше 122 тысяч украинских беженцев. И это количество постоянно растет», — подчеркнул министр труда.
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Однако конкретной суммы, которую заплатят беженцы, он не назвал.
«В этом году сумма, которую они заплатят в виде налогов, будет выше, чем та, которую государство потратит на их поддержку», — добавил Мариан Юречка.
В Министерстве труда и социальных вопросов ранее сообщали, что в настоящее время чешские визы защиты имеют около 360 тысяч украинцев.

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По материалам:
Novyny.live
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