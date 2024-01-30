Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы — Finance.ua

Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы

Кабинет Министров утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год.

Соответствующее решение Кабмин одобрил на заседании во вторник, 30 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, утверждена доходная и расходная части бюджета Фонда, а также распределение по статьям расходов.

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«Предполагается, что доходы Фонда составят 16,6 млрд гривен, из них страховые взносы — 16,5 млрд гривен, остаток средств на начало года — 11,9 млрд гривен, а расходы Фонда в 2024 году составят 18,5 млрд гривен», — уточнил Мельничук.

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года официально статус безработного в Украине имели 96,1 тыс. человек, тогда как на начало прошлого года было зарегистрировано 186,51 тыс. безработных.

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Фінансовий клуб По материалам:

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