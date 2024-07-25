В ЕС обсуждают два варианта долгосрочной заморозки российских активов, — Reuters Сегодня 08:22

В ЕС обсуждают два варианта долгосрочной заморозки российских активов, — Reuters

Страны члены Европейского Союза сегодня обсудят варианты продления срока действия санкций в отношении активов российского центробанка для обеспечения плана «Большой семерки» по предоставлению крупного кредита Украине. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры стран «Большой семерки» и ЕС в июне договорились использовать проценты с замороженных российских активов для поддержки кредита в размере 50 млрд долларов для Украины, чтобы помочь ей защититься от вторжения москвы.

Большинство активов в размере около 300 млрд долларов хранятся в финансовых институтах ЕС, преимущественно в Бельгии. Согласно правилам ЕС режим санкций против россии требует единогласного одобрения государств ЕС для его продления каждые шесть месяцев.

Некоторые страны «Большой семерки» крупнейших демократий, включая США, обеспокоены тем, что может наступить момент, когда в ЕС, состоящем из 27 стран, не будет достигнуто единогласие, которое поставит под угрозу весь кредит, заявили дипломаты ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет более тесные связи с россией, чем другие национальные лидеры в ЕС, и неоднократно откладывал принятие мер по введению новых ограничений и предоставлению финансовой поддержки Украине.

Два варианта

Послы ЕС обсудят два варианта ослабления этих опасений. Одним из них может стать «открытое» продление режима санкций, обездвижившего активы российского центрального банка.

«Это будет пересматриваться Советом ЕС через регулярные промежутки времени (например, каждые двенадцать месяцев) на основе четких заранее определенных критериев (т.е. окончания агрессивной войны и гарантии неповторения, выплаты компенсации россией и т. п. )», — говорится в документе.

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Другим вариантом было продление периода до трех лет. Единогласие среди государств-членов ЕС все равно понадобилось бы в любом случае, и эти продолжения распространялись бы только на активы российского центрального банка.

Оба варианта направлены на «повышение правовой определенности и предсказуемости для партнеров по G7 в отношении чрезвычайных потоков доходов, которые будут предоставлены Украине для обслуживания и погашения дополнительных двусторонних кредитов со стороны ЕС и партнеров по G7».

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