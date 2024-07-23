Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф — Finance.ua
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Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф

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Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф
Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф
В июле в Украину из Бельгии поступят первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, которые будут направлены на оборону страны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.
«Еще один ресурс, которого ожидаем, — это доходы от замороженных российских активов. Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная их часть, обещает внести первый взнос почти в 1,5 млрд евро уже в этом месяце», — сказал он.

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По словам главы правительства, эти средства пойдут на закупку необходимого вооружения — ПВО, артиллерийских снарядов, а также на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.
«Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства. Это будет ответственно, честно и справедливо», — подчеркнул Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Украина получит первые деньги от замороженных в Европейском Союзе активов Российской Федерации уже в начале августа.
  • Сумма составит 1,4 млрд евро. Денежные средства пойдут на системы противовоздушной обороны, снаряды и оборонно-промышленный комплекс.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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