Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф — Finance.ua

Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф Сегодня 17:38

Куда Украина направит первые €1,5 миллиарда от замороженных активов рф

В июле в Украину из Бельгии поступят первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, которые будут направлены на оборону страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

«Еще один ресурс, которого ожидаем, — это доходы от замороженных российских активов. Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная их часть, обещает внести первый взнос почти в 1,5 млрд евро уже в этом месяце», — сказал он.

По словам главы правительства, эти средства пойдут на закупку необходимого вооружения — ПВО, артиллерийских снарядов, а также на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства. Это будет ответственно, честно и справедливо», — подчеркнул Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Украина получит первые деньги от замороженных в Европейском Союзе активов Российской Федерации уже в начале августа.

Сумма составит 1,4 млрд евро. Денежные средства пойдут на системы противовоздушной обороны, снаряды и оборонно-промышленный комплекс.



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