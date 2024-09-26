Правительство оценило налоговые льготы для оборонной отрасли более чем в 85 млрд грн — Finance.ua

Правительство оценило налоговые льготы для оборонной отрасли более чем в 85 млрд грн Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Правительство оценило налоговые льготы для оборонной отрасли более чем в 85 млрд грн

В проекте бюджета на 2025 год запланировано увеличение объема предоставленных налоговых льгот — с ожидаемых в 2024 году 145 млрд до 154,7 млрд грн. Больше всего льгот (более 85 млрд грн) придется на оборонную отрасль.

Об этом пишет Forbes.

Наибольшая льгота приходится на операции по поставке продукции оборонного назначения — в этом году правительство ожидает 75 млрд. грн. В бюджете-2025 несколько больший показатель — 82,2 млрд. грн. Отдельным пунктом идет поставка средств РЭБ, дронов, бронеавтомобилей и т. п. — 2,8 млрд в этом году и 3 млрд в 2025-м.

Услуги реабилитации людей с инвалидностью получат льготы на 25,7 млрд в 2024 году. В следующем году — на 28,2 млрд.

Третье место — льготы на землю, устанавливаемые органами местного самоуправления. Это неизменные 12,9 млрд грн в этом году и в следующем. Освобождение от земельного налога учреждений социальной сферы — 7,2 млрд.

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Далее следует освобождение от НДС услуг образования учебными заведениями — 5,6 млрд грн в этом году и 6,2 млрд в 2025 году. Речь идет о высшем, среднем, профессионально-техническом и дошкольном образовании.

Среди крупнейших статей есть и освобождение от НДС электромобилей — 2,8 млрд. в этом году и 3 млрд. в 2025-м.

Указанные показатели — не объем операций, которые получат льготы, а недополученная сумма налога в госбюджет.

Предприятия могут получать льготы по разным налогам, чаще всего речь идет о налоге на добавленную стоимость. Недополучение НДС в связи с льготами — 120,6 млрд грн. Далее следуют налог на имущество (20,6 млрд грн), налог на прибыль предприятий (3 млрд) и акцизный налог (944 млн).

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Поэтому льготы предоставляются как из государственного бюджета, так и местных — в зависимости от вида налога.

Контролируема ли ситуация со льготами? В 2024 г. их объем оценивается в 1,9% ВВП. Если в 2025 году льготы останутся в указанных пределах, то объем сократится до 1,7% ВВП из-за инфляционных процессов и экономического роста. Это существенно меньше, чем бюджетный дефицит военного времени, превышающий 20% ВВП. К тому же, значительная часть льгот (освобождение от налогов импорта продукции для обороны или услуг по реабилитации лиц с инвалидностью) обусловлена ​​именно особенностями военного времени.

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