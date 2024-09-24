План реформы оборонной инфраструктуры: жилье для военных и аудит строительства — Finance.ua

План реформы оборонной инфраструктуры: жилье для военных и аудит строительства Сегодня 10:15 — Казна и Политика

План реформы оборонной инфраструктуры: жилье для военных и аудит строительства

Профильная команда во главе с заместителем министра обороны Станиславом Гайдером представила полугодовой план ключевых шагов в реформе оборонной инфраструктуры во время заседания Совета доноров институциональных реформ с участием представителей 25 стран и международных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Замминистра напомнил, что его команда начала заниматься этим блоком полтора месяца назад.

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«Мы рассматриваем инфраструктуру как одну из ключевых составляющих наших возможностей, которую необходимо развивать. Есть четкое понимание, что делать в течение следующих шести месяцев и как трансформировать эту сферу», — сказал Гайдер.

По словам Станислава Гайдера, уже идет работа по ключевым пунктам трансформационных процессов в оборонной инфраструктуре.

Среди них:

Единые приоритеты развития

В условиях войны, в том числе постоянных ракетных ударов противника, развитие необходимой военной инфраструктуры для размещения личного состава техники имеет критическое значение.

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Основываясь на подходах стран-членов НАТО, было сформировано решение о формировании на базе одного из подразделений Минобороны функции развития военной инфраструктуры. Эта функция будет построена в течение ближайших двух месяцев.

Устранение дублирований, оптимизация административных структур и расходов

До конца года будет введен ряд организационных изменений, позволяющих убрать дублирование в выполнении функций по направлению инфраструктуры. Административные структуры, занимающиеся вопросами организации строительства в Минобороны, будут существенно сокращены без потери потенциала.

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С 1 января 2025 года закупки вторичного жилья, модульных конструкций, оборудования и других предметов Минобороны на общую сумму в несколько миллиардов гривен будут переданы Государственному оператору тыла. Результатом этих действий станет высвобождение значимого денежного ресурса.

Аудит строительства

Впервые в Минобороны будет проведен всеобъемлющий аудит военных объектов незавершенного строительства. В ближайшие 4−6 месяцев будет осуществлена ​​инвентаризация всех действующих и замороженных проектов, чтобы сформировать целостное видение, как эффективно потратить средства по этому направлению в 2025 и последующих годах.

Жилье для военных

Минобороны поменяет подход к обеспечению военных жильем. Вместо многолетних проектов строительства будут внедрены понятные и прозрачные финансовые механизмы, финансовая поддержка для получения жилья.

Концепция таких изменений уже сформирована, началось ее обсуждение с финансовыми учреждениями, неправительственными организациями.

Прозрачность

Для создания прозрачного электронного учета земель и построек Минобороны ведется работа над соответствующей ІТ-системой. Прототип такого решения уже создан, к концу года ожидаются первые результаты электронного учета.

Эффективное управление и эксплуатация инфраструктуры

Начата работа над созданием гражданского агентства недвижимости, которое на коммерческих принципах будет управлять землями и другой недвижимостью.

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За основу работы такого агентства взяты примеры стран-членов НАТО. Для экономии затрат на эксплуатацию инфраструктуры уже начата реализация отдельных пилотных проектов энергоэффективности.

Совместные с партнерами инфраструктурные проекты

Во время войны приоритетом в сотрудничестве с партнерами было и будет вооружение. Вместе с тем предметом обсуждения являются также совместные проекты по направлениям строительства, восстановления (реконструкции) объектов оборонной инфраструктуры типа учреждений здравоохранения, военных учебных заведений и т. д.

Базой таких совместных проектов могут стать также двусторонние соглашения о безопасности, заключенные со странами-партнерами. Реализация совместных проектов позволит усилить возможности сил обороны как для военных нужд, так и потребностей развития.

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