В Украине открыли Офис оборонных инноваций — Finance.ua

В Украине открыли Офис оборонных инноваций Сегодня 10:34 — Казна и Политика

В Украине открыли Офис оборонных инноваций, Фото: Рустем Умєров

В Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС (EU Defence Innovation Office).

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Цель нового офиса

Согласно сообщению, основная цель нового офиса — объединение усилий для укрепления обороноспособности Украины.

Особое внимание уделяется общим проектам в сфере ІТ и производства вооружения, что имеет решающее значение для победы над российской агрессией.

«Украина уже демонстрирует существенный прогресс в сфере оборонных технологий. IT-коалиция привлекла более 70 миллионов евро от 13 стран для создания безопасной IT-инфраструктуры для Сил обороны, а дроновая коалиция из 16 стран обеспечила финансирование на сумму более 500 миллионов евро и передала тысячи дронов Украине», — отметил Умеров.

Производство дронов в Украине.

По его словам, Украина также стала лидером в сфере производства дронов. Более 500 украинских производителей, и тысячи разработчиков создают современные решения для боевых действий. С годовой мощностью до 3 миллионов дронов страна зарекомендовала себя как ключевой игрок в сфере оборонных технологий.

Умеров призвал европейских партнеров инвестировать в украинские оборонные технологии, что поможет не только укрепить обороноспособность Украины, но и обеспечить стабильность в Европе.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила , что ЕС предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинская сторона планирует потратить предоставленный Еврокомиссией кредит в размере 35 миллиардов евро. По его словам, в первую очередь предоставленные ЕС кредитные средства будут потрачены на энергетику.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинские дроны составляют 95% всех применяемых ВСУ, в основном это FPV-дроны, но также есть и многие другие виды и типы.

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