Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро: Зеленський розповів, куди витратять кошти — Finance.ua

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро: Зеленський розповів, куди витратять кошти Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро: Зеленський розповів, куди витратять кошти

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х.

«Невпинні напади росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов’язання G7. Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України», — йдеться у повідомленні.

Куди витратять кошти

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції розповів, як українська сторона планує витратити наданий Єврокомісією кредит у розмірі 35 мільярдів євро.

За його словами, передусім надані ЄС кредитні кошти будуть витрачені на енергетику.

«Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах — це великий дефіцит для нас», — зазначив Зеленський.

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Крім того, Зеленський заявив, що ці гроші будуть використані для придбання зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.

«Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі», — додав він.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вранці 20 вересня прибула до Києва. Це її восьмий візит до столиці України.

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Напередодні cвого візиту президентка Єврокомісії оголосила, що Євросоюз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, постраждалій від російських ударів. За її словами, з огляду на допомогу в ремонті й експорт ЄС покриє понад 25% потреб України в електриці на зиму.

Радіо Свобода За матеріалами:

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