Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла — Finance.ua
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Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла

Казна и Политика
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Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла
Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла
Министерство обороны объединит закупочные агентства — Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок — в одно предприятие, отвечающее стандартам НАТО.
Об этом министр Рустем Умеров заявил в интервью LB.ua.
По его словам, процесс объединения закупочных предприятий Минобороны уже находится на финальном этапе.
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Министр также рассказал, что в Агентстве оборонных закупок создадут наблюдательный совет.
«Наша стратегия — провести стратегическую сессию и объединить по стандартам НАТО все агентства в одно. Какое-нибудь Ukrainian Defence Forces Agency (Агентство Сил обороны Украины. — Ред.), где будут закупки, логистика, контракты измерения, эффективность в соответствии с НАТО», — сказал Умеров.
Выбором руководителя объединенного агентства, по его словам, будет заниматься заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
По материалам:
hromadske
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