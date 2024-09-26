Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла — Finance.ua

Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла
Министерство обороны объединит закупочные агентства — Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок — в одно предприятие, отвечающее стандартам НАТО.
Об этом министр Рустем Умеров заявил в интервью LB.ua.
По его словам, процесс объединения закупочных предприятий Минобороны уже находится на финальном этапе.
Министр также рассказал, что в Агентстве оборонных закупок создадут наблюдательный совет.
«Наша стратегия — провести стратегическую сессию и объединить по стандартам НАТО все агентства в одно. Какое-нибудь Ukrainian Defence Forces Agency (Агентство Сил обороны Украины. — Ред.), где будут закупки, логистика, контракты измерения, эффективность в соответствии с НАТО», — сказал Умеров.
Выбором руководителя объединенного агентства, по его словам, будет заниматься заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Поделиться новостью