Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла — Finance.ua

Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла Сегодня 07:34 — Казна и Политика

Умеров анонсировал объединение Агентства оборонных закупок и Госоператора тыла

Министерство обороны объединит закупочные агентства — Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок — в одно предприятие, отвечающее стандартам НАТО.

Об этом министр Рустем Умеров заявил в интервью LB.ua.

По его словам, процесс объединения закупочных предприятий Минобороны уже находится на финальном этапе.

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Министр также рассказал, что в Агентстве оборонных закупок создадут наблюдательный совет.

«Наша стратегия — провести стратегическую сессию и объединить по стандартам НАТО все агентства в одно. Какое-нибудь Ukrainian Defence Forces Agency (Агентство Сил обороны Украины. — Ред.), где будут закупки, логистика, контракты измерения, эффективность в соответствии с НАТО», — сказал Умеров.

Выбором руководителя объединенного агентства, по его словам, будет заниматься заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

hromadske По материалам:

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