При условии привлечения инвестиций потенциал ОПК Украины может достичь $20 миллиардов — Умеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

При условии привлечения инвестиций потенциал ОПК Украины может достичь $20 миллиардов — Умеров

Казна и Политика
17
При условии привлечения инвестиций потенциал ОПК Украины может достичь $20 миллиардов — Умеров
При условии привлечения инвестиций потенциал ОПК Украины может достичь $20 миллиардов — Умеров
Министр обороны Рустем Умеров призвал международных партнеров активнее инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает Министерство обороны.
Министр отметил, что Украина способна значительно увеличить производство военной техники и вооружения, но для этого необходима поддержка иностранных инвесторов. По словам Умерова, ключевыми потребностями Украины остаются своевременная финансовая и военная помощь.
Читайте также
«В прошлом году мы планировали наши производственные возможности и определяли, сколько мы можем совместно произвести в частном и государственном секторах. Тогда наш потенциал составил 7 миллиардов долларов. В 2025 году мы можем увеличить этот показатель в три раза. По нашим оценкам, при дополнительном финансировании потенциал оборонного производства может достичь 20 миллиардов долларов. Мы готовы открывать с вами совместные предприятия. Мы можем ознакомить вас и свести вас с кем-то из наших руководителей, чтобы работать сообща. Это позволит нам увеличивать наши мощности также», — сказал Умеров.
Министр обороны также подчеркнул, что возможности оборонной индустрии Украины значительно превышают объем инвестиций, которые страна способна обеспечить самостоятельно.
Читайте также
«Украина уже получила признание в мире благодаря своей смелости. Тем не менее, мы также отличились креативностью в сложных условиях. Министерство обороны готово открывать совместные предприятия вместе с партнерами. Это позволит нам существенно увеличить наши производственные мощности», — добавил Рустем Умеров.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.