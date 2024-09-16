При условии привлечения инвестиций потенциал ОПК Украины может достичь $20 миллиардов — Умеров Сегодня 10:45 — Казна и Политика

При условии привлечения инвестиций потенциал ОПК Украины может достичь $20 миллиардов — Умеров

Министр обороны Рустем Умеров призвал международных партнеров активнее инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает Министерство обороны.

Министр отметил, что Украина способна значительно увеличить производство военной техники и вооружения, но для этого необходима поддержка иностранных инвесторов. По словам Умерова, ключевыми потребностями Украины остаются своевременная финансовая и военная помощь.

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«В прошлом году мы планировали наши производственные возможности и определяли, сколько мы можем совместно произвести в частном и государственном секторах. Тогда наш потенциал составил 7 миллиардов долларов. В 2025 году мы можем увеличить этот показатель в три раза. По нашим оценкам, при дополнительном финансировании потенциал оборонного производства может достичь 20 миллиардов долларов. Мы готовы открывать с вами совместные предприятия. Мы можем ознакомить вас и свести вас с кем-то из наших руководителей, чтобы работать сообща. Это позволит нам увеличивать наши мощности также», — сказал Умеров.

Министр обороны также подчеркнул, что возможности оборонной индустрии Украины значительно превышают объем инвестиций, которые страна способна обеспечить самостоятельно.

«Украина уже получила признание в мире благодаря своей смелости. Тем не менее, мы также отличились креативностью в сложных условиях. Министерство обороны готово открывать совместные предприятия вместе с партнерами. Это позволит нам существенно увеличить наши производственные мощности», — добавил Рустем Умеров.

Укрінформ По материалам:

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