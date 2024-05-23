Украине в бюджете не хватает 5 млрд долларов на оружие, — Марченко Сегодня 13:34

Украине в бюджете не хватает 5 млрд долларов на оружие, — Марченко

В государственном бюджете Украины образовался разрыв на сумму 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия из-за того, что в последние полгода помощь Запада была минимальной.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью « Громадському ».

Как отметил Марченко, этот вопрос «наверное, наиболее актуален сейчас».

По его словам, после того как разблокировали пакет американской помощи, в теории покрыты расходы социально-гуманитарного направления.

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«Но практически у нас есть большая фискальная проблема, или, скажем так, не решен вопрос о расходах военного характера, так называемых милитарных расходах», — сказал он.

Марченко сообщил, что за последние полгода Украина минимально получала помощи от партнеров по военной части, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет в части дополнительных расходов военного характера. Сейчас это перекрывается, перемещаются расходы конца года на необходимую закупку оружия, заказ снарядов и другие необходимые сейчас вещи.

«На данный момент, я думаю, что можно говорить о цифре около 5 млрд долларов. Я оперирую такой цифрой в долларах, потому что мне проще объяснять этот гэп для наших партнеров. Это формируемый гэп на данный момент, и мы думаем, каким образом его будем перекрывать уже в ближайшее время», — сказал он.

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По его словам, вопрос весьма актуальный, поскольку есть определенные обязательства перед нашими партнерами, есть программа Международного валютного фонда. «Но эти расходы предусматривают другой набор действий инструментов, чем, например, поиск средств партнеров. То есть эти расходы мы должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики. То есть вопрос остается, но у нас есть план», — сказал он.

Министр напомнил, что в ближайшие недели будет миссия МВФ.

«Нам нужно успешно пройти четвертый пересмотр программы. Мы сделали все шаги для того, чтобы он был успешным. А дальше будем общаться с нашими партнерами, искать способы и решения», — добавил Марченко.

Напомним, практически все налоги, собираемые в Украине, идут на военные цели. Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону — 1,685 трлн гривен.

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