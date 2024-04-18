В Минфине сказали, сколько денег ушло на оружие — Finance.ua

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В Минфине сказали, сколько денег ушло на оружие

Казна и Политика
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В Минфине сказали, сколько денег ушло на оружие
В Минфине сказали, сколько денег ушло на оружие
Правительство Украины было вынуждено потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения из-за нехватки обещанных партнерами снарядов и оружия.
Об этом в Facebook написал министр финансов Сергей Марченко.
Министр рассказал, что вместе с президентом Владимиром Зеленским (по видеосвязи) и премьер-министром Денисом Шмыгалем принял участие в пятом министерском круглом столе Всемирного Банка и МВФ в Вашингтоне, на котором обсуждали Украину.
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В своем выступлении перед партнерами Марченко отметил сложную ситуацию, в которой оказалась Украина в начале года из-за недостаточного количества финансирования и вооружения.
«4 млрд долларов США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета», — сказал Марченко.
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Он отметил, что отсутствие или задержка помощи отражается на ситуации на поле боя, а также уменьшает экономический потенциал Украины, подчеркнул министр.
Он призвал партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины.
«Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора», — сказал Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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