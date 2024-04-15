Производственные возможности Украины в три раза больше, чем нынешний бюджет на закупку вооружения для ВСУ — Finance.ua

Производственные возможности Украины в три раза больше, чем нынешний бюджет на закупку вооружения для ВСУ Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Украина в 2024 году располагает 6 млрд долларов на закупку вооружений, в том числе у отечественных производителей. Этих средств недостаточно, поскольку производственные возможности Украины втрое больше этого бюджета.

Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет «Интерфакс-Украина».

«Весь бюджет обороны на 2024 год — около 40 млрд долларов — из этой суммы 30 млрд долларов — это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся 10 млрд долларов, без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается 6 млрд долларов. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше», — сказал Камышин.

Он отметил, что Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники, вооружений ВСУ.

Камышин также сказал, что по ряду позиций Украина готова закрывать потребности за счет собственного производства. В 2024 году — это бронетехника, все виды (наземные, летательные, морские) беспилотных систем, артиллерийские системы.

Економічна Правда По материалам:

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