Из-за войны Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе — исследование SIPRI Сегодня 07:23 — Мир

Из-за войны Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе — исследование SIPRI, Фото: Міноборони України

Данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) свидетельствуют, что экспорт вооружений из россии сократился почти в два раза, а в рейтинге поставщиков оружия его обошла Франция. В то же время Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе.

Об этом пишет DW.

Кто в лидерах в экспорте вооружений

В своем ежегодном докладе SIPRI сравнил экспорт оружия в течение 2019−2023 годов с периодом 2014−2018 гг. и выявил ряд кардинальных изменений.

Традиционно на первой строчке в экспорте вооружений уверенно держится США. За последние пять лет Штаты увеличили его на 17%. Это привело к увеличению с 34% до 42% их доли в общем объеме мирового экспорта вооружений.

В 2019—2023 гг. США поставляли основные вооружения в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды.

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Именно на США приходится около 55% вооружений, импортированных европейскими государствами в 2019—2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014−2018 гг.

Второе место среди экспортеров заняла Франция, сместив с него россию. Ее экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля общемировых поставок выросла до 11% (в 2014—2018 гг. — 7,2%). Рост произошел в основном за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

«россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений переместилась на третью строчку. За 2019−2023 годы экспорт вооружений из россии сократился почти вдвое — на 53%. В общемировых поставках доля россии сократилась на 10% и сравнялась с французской», — говорится в сообщении.

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В докладе говорится, что за последние пять лет падение российского военного экспорта было стремительным. Если в 2019 году россия поставляла оружие в 31 государство, то в 2023-м — только в 12. При этом чуть меньше двух третей российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%).

«Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019—2023 годах и четвертым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные вооружения как военную помощь», — указывают в SIPRI.

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Доля нашей страны в глобальном импорте оружия составила 4,9% по сравнению с 0,1% в 2014—2018 гг. При этом общий рост военного импорта по отношению к этому периоду достиг рекордных 6633%.

Основными поставщиками вооружений Киеву стали:

США — 39%;

Германия — 14%;

Польша — 13%.

Укрінформ По материалам:

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