Недобросовестные производители вооружения хотели вывести из бюджета 6 млрд грн — Госаудитслужба Сегодня 17:20 — Криминал

Недобросовестные производители вооружения хотели вывести из бюджета 6 млрд грн — Госаудитслужба

Государственная аудиторская служба Украины с начала полномасштабного вторжения россии выявила злоупотреблений на 6 млрд гривен, которые недобросовестные производители, исполнители государственных контрактов в сфере обороны, хотели вывести из бюджета страны.

Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева.

«Госудитслужба выявила многочисленные нарушения, когда недобросовестные производители создали различные схемы, чтобы незаконно вытянуть из государственного бюджета миллиарды гривен. Фактически это мародерство во время войны, которое производители прикрывают патриотическими лозунгами. Вся информация о соответствующих нарушениях была передана правоохранительным органам», — заявила Басалаева.

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Также глава ГАСУ добавила, что все попытки производителей переложить на аудиторов ответственность за невыполнение условий профинансированных на 100% государственных контрактов являются манипуляцией. В качестве примера она привела ситуацию с КБ «Луч».

«Выводы, сделанные аудиторами, никоим образом не приведут к остановке производства критических видов вооружения, включая несколько ракетных комплексов», — подчеркнула Басалаева.

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Она рассказала, что ГАСУ проводит ревизию КБ «Луч» по обращению правоохранительных органов. Тем более что предыдущий аудит предприятия проводился 10 лет назад.

«КБ „Луч“ является исполнителем отдельной ракетной и противоракетной программы, отдельно финансируемой Правительством. Поэтому выводы, сделанные Госаудитслужбой в рамках аудита Минобороны, никак не влияют на наличие финансовых ресурсов КБ „Луч“ как исполнителя программы. Поэтому любые заявления, что действия Госаудитслужбы влияют на разработку ракет, манипулятивны. Да и согласно закону мы можем только фиксировать возможные нарушения и давать рекомендации как можно скорее устранить выявленные недостатки», — сказала Басалаева.

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Кроме того, она отвергла обвинения о якобы препятствовании оборонным предприятиям в возможности получать доходы. Она напомнила, что Кабмин в июле принял изменения в постановление № 1275. Этим документом компаниям, заключающим контракты с Минобороны, разрешили включать прибыль в цену.

«Мы работаем исключительно в рамках закона. Есть соответствующие постановления Кабмина, которые дали зеленый свет производителям оборонного сектора. Все обвинения в отсутствии прибыли сняты. Прибыль включается в контракты, начиная с июля 2023 года, когда Кабинетом Министров Украины было принято постановление», — отметила Басалаева.

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УНН По материалам:

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