Фейковые волонтеры украли более 200 млн грн с карт украинцев — Finance.ua

Фейковые волонтеры украли более 200 млн грн с карт украинцев Сегодня 16:12 — Криминал

Фейковые волонтеры украли более 200 млн грн с карт украинцев

Мошенники во время полномасштабного вторжения россии в Украину не только не уменьшили свою противоправную деятельность, но и даже активизировали попытки незаконно завладеть средствами украинцев. Национальный банк сообщил о росте в 2022 году объема ущерба от незаконных действий и мошеннических операций с платежными картами на 46% - до 481 млн грн.

Эти статистические данные НБУ обнародовал во время круглого стола, проведенного Финансовым клубом.

Общий объем мошеннических операций увеличился на 46% на фоне роста расходных операций на 38%. Это 69 гривен убытков на каждом миллионе гривен расходных операций с платежными картами. Это на 4 грн больше, чем было в 2021 году. Однако это все равно увеличение (на 6%. — Ред.)", — сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

За 2022 год было выявлено 218 тыс. незаконных действий или мошеннических операций с платежными картами — это количество выросло на 8% по сравнению с 2021 годом. Средний ущерб вырос более чем на треть.

«Средняя сумма незаконной сделки увеличилась на 35% и составила уже 2206 гривен. Мы наблюдаем, что 86% - это фактически мошеннические операции в сети Интернет, то есть совершенные через каналы дистанционной коммуникации», — отметила Ольга Васильева.

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Участники платежного рынка подтверждают эти наблюдения.

«Действительно, мы видим, что после полномасштабного вторжения существенно вырос уровень мошенничества. Повысилась активность мошенников в социальных сетях. Раньше по телефону выманивали данные, а сейчас мошенничество больше переходит в киберпространство, и в интернете достаточно много выманивается данных. Как правило, это происходит в чат-ботах или в каналах разных соцсетей», — рассказал заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес Ощадбанка Антон Тютюн.

Национальный банк собирает информацию по уже признанным убыткам, понесенным банками — эмитенты карт и эквайеры, торговцы, клиенты.

«То есть это статистика по уже фактически завершенным расследованиям. Поэтому она отличается и существенно от статистики Нацполиции», — отметила представитель НБУ.

Самые большие объемы мошенничества происходят посредством социальной инженерии.

«Мы ввели новый показатель — „мошенническая операция, связанная с социальной инженерией“, и сразу он занял 53% от общей суммы ущерба от всех незаконных действий», — констатировала Ольга Васильева.

Все еще эффективен для мошенников и фишинг.

«Основные типы мошенничества — это фишинг и социальная инженерия. Население стало более уязвимым из-за войны. 80% всего мошенничества приходится на эти два вида», — говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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