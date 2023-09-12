Китаянка «работала» на 16 работах, однако не появлялась ни на одной — Finance.ua
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Китаянка «работала» на 16 работах, однако не появлялась ни на одной

Криминал
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Китаянка «работала» на 16 работах, однако не появлялась ни на одной
Китаянка «работала» на 16 работах, однако не появлялась ни на одной
Китайская офисная работница в течение трех лет «работала» на 16 работах, на самом деле ни разу не появившись ни на одной и используя разные мошеннические схемы, чтобы ее не разоблачили. Об этом со ссылкой на китайские медиа пишет Business Insider.
  • Женщина, которую в китайских СМИ называют только по псевдониму Гуань Ю, принимала участие в масштабной мошеннической схеме с фейковыми работниками, общий ущерб от которой оценивают в $7 млн.
  • Гуань вела учет всем своим работам на бумаге, а каждый раз проходя собеседование на новую работу, отправляла ее фото на действующие работы с подписью о том, что так она работает с клиентами.
  • Когда она получила больше работ, чем могла справиться самостоятельно, она привлекала к схеме друзей за комиссию от зарплаты.
  • Заработки она с мужем, также участвовавшим в мошеннической схеме, получала на счета в множестве банков. Полученные средства позволили супругам приобрести квартиру в Шанхае.

Как разоблачили мошенников

Их разоблачил CEO интернет-компании, случайно узнавший о том, что один из его подчиненных одновременно работает и на другой бизнес.
Ранее CEO нанял команду продаж из восьми человек, которая поначалу произвела очень хорошее впечатление, но после трех месяцев испытательного срока не смогла продемонстрировать хоть какие-то реальные результаты. Он их уволил, но после случайной фотографии, показывавшей участника этой группы на работе в другом месте, CEO обратился в полицию. Оказалось, что в схеме участвовали 53 человека.
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Издание подчеркивает, что подобного вида мошенничество довольно распространено в Китае, и 700−800 групп людей могут занимать разные работы одновременно. В одном из подобных случаев группа сумела попасть на работу в компанию, когда ее участник получил там позицию HR и нанял остальных.
Они являются экспертами именно по процессу найма, блестяще проходят собеседование и составляют хорошие, хоть и фейковые, резюме. Когда руководство их разоблачает, такие случаи нечасто приводят к уголовному производству, их дела рассматривают по трудовому законодательству, в котором они довольно неплохо разбираются.
По материалам:
Ain.Ua
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