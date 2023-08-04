Обманули более 100 «клиентов» на «инвестициях»: задержана группа мошенников — Finance.ua

Обманули более 100 «клиентов» на «инвестициях»: задержана группа мошенников Сегодня 09:45 — Криминал

Обманули более 100 «клиентов» на «инвестициях»: задержана группа мошенников

Группа мошенников обманула более 100 граждан на инвестициях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

О подозрении уведомлен 19-летний мужчина, втянувший несовершеннолетнего в преступную деятельность, и 4 участникам преступной организации по факту мошенничества, совершенного организованной группой.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в августе 2022 года разработал преступную схему, которая предусматривала создание и администрирование каналов в мессенджере Telegram: «Орлов инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе».

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С этой целью 19-летний подозреваемый создал организованную группу, которой лично руководил. В состав указанной группы входили еще 4 человека, среди которых несовершеннолетний (2005 года рождения).

Следствием установлено, что в указанных Telegram-каналах предлагалось получить сверхвысокие доходы от инвестиций в казино. Злоумышленники убеждали граждан перечислять свои «инвестиции» на подконтрольные злоумышленниками банковские карты. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

В целях видимости действенности инвестирования средств граждан участники преступной группы в мессенджере «Telegram» публиковали фото и видео файлы с отзывами других граждан, якобы уже получивших сверхвысокую прибыль от инвестирования.

Указанными преступными действиями злоумышленники обманули более 100 граждан Украины.

Правоохранителями проведено 10 обысков по месту жительства злоумышленников и их транспортных средств. В ходе обысков обнаружены и изъяты почти две сотни SIM-карт, более 100 банковских карт , 220 тыс. гривен, 42 тыс. долларов США, телефоны, компьютерная техника и черновые записи мошеннических действий.

В настоящее время участники организованной группы уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а организатор преступления — по ч. 4 ст. 190, ст. 304 УК Украины. Организатору и одному из его сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а трем исполнителям — круглосуточный домашний арест.

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