Чиновников «Укрнафты» подозревают в завладении более 13,3 млрд грн: досудебное расследование завершено — Finance.ua
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Чиновников «Укрнафты» подозревают в завладении более 13,3 млрд грн: досудебное расследование завершено

Криминал
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Чиновников «Укрнафты» подозревают в завладении более 13,3 млрд грн: досудебное расследование завершено
Чиновников «Укрнафты» подозревают в завладении более 13,3 млрд грн: досудебное расследование завершено
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в деле по завладению имуществом и средствами ПАО «Укрнафта» на сумму почти 13,3 миллиарда гривен. Подозревают 8 должностных лиц общества.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
«1 августа 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования в деле по подозрению 8 человек, среди которых бывшие председатель правления ПАО „Укрнафта“, заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки ПАО „Укрнафта“, начальник отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО „Укрнафта“, а также бывшие директора 5 коммерческих предприятий, в завладении имуществом и средствами ПАО „Укрнафта“ на сумму почти 13,3 миллиарда гривен. На сегодняшний день прокурор САП дал поручение детективам НАБУ открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления», — говорится в сообщении.
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В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица пяти коммерческих предприятий по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Укрнафта», которыми в нарушение требований действующего законодательства, предусматривающего осуществление предварительной оплаты за поставку нефти без ее осуществления, в течение марта-августа 2015 года поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд гривен, которой должностные лица этих предприятий завладели, причинив ущерб ПАО «Укрнафта» на указанную сумму.
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Также установлено, что должностными лицами ПАО «Укрнафта» в июле 2015 года с коммерческим предприятием заключено 70 договоров на поставку нефтепродуктов на сумму свыше 3 млрд гривен в пользу ПАО «Укрнафта», которым в свою очередь авансом произведена оплата в полном объеме. Однако в дальнейшем ОАО «Укрнафта» заключило дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставки нефтепродуктов до конца 2018 года, которые в итоге коммерческое предприятие так и не поставило, а уплаченными авансом денежными средствами должностные лица коммерческого предприятия завладели и в дальнейшем перечислили на счета предприятий-нерезидентов.
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Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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